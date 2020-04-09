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Koronavirüse karşı drone ile denetim

Koronavirüse karşı drone ile denetim Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Korona virüs salgınına karşı hayata geçirilen önlem ve tedbirler çerçevesinde polis ekipleri korunması gereken kurala bağlanan sosyal mesafeye yönelik drone ile denetimler gerçekleştirdi.

09.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:42
Koronavirüse karşı drone ile denetim
KONYA - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, Korona virüs salgınına karşı hayata geçirilen önlem ve tedbirler çerçevesinde polis ekipleri korunması gereken kurala bağlanan sosyal mesafeye yönelik drone ile denetimler gerçekleştirdi.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezindeki denetimlerde sosyal mesafe ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin cadde ve sokaklarda dolaşıp dolaşmadığını kontrol etti. Şüphelendiği kişilerin kimliklerine kontrol eden polis, vatandaşlara denetim esnasında sık sık zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısı yapılarak evde kalma çağrısında bulundu. Drone desteğinin de sağlandığı denetimlerde, şehir merkezindeki park ve yeşil alanlarda, ana arterlerde, PTT bank ve banka şubesi önlerinde de sıraya giren vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol edildi. Parklarda, banka şubesi önlerinde sosyal mesafeye dikkat etmeyenler uyarıldı. Ekipler, durdurdukları araçlarda da zorunlu hale getirilen maske kontrolü yaparken, maskesi olmayan yolculara maske dağıttı. Şoför dahil araç içerisinde artık 3 kişiden fazla seyahat edilemeyeceği zorunluluğunun getirildiğini vurgulayan polis ekipleri, ön koltukta oturanların ise uyarılarıyla arka koltuklara oturmasını sağladı. Bazı kişilerin banka şubesi önlerinde sıra beklerken polis ekiplerinin ayrılması ve denetimlerin sona ermesinin ardından sosyal mesafe kurallarını yine hiçe saymaya devam etmeleri dikkat çekti.
Vatandaşlar, Beyşehir'de Korona virüs salgınının ardından yoğunlaştırılan polis denetimlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, yapılan çalışmaların hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Koronavirüse karşı drone ile denetim

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyşehir, Konya, Polis, 3. Sayfa
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