Koronavirüse Karşı Ev Temizliğini Nasıl Yapmalıyız?

Koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Peki zorunlu olmadıkça evden çıkmadığımız bu günlerde, evimizi nasıl temizlemeliyiz?

Dezenfeksiyon nedir?

Dezenfeksiyon denilince; canlı ya da cansız yüzeylerdeki hastalık yapan mikroorganizmaları uzaklaştıran ya da öldüren kimyasal maddelerle yapılan temizlik akla gelmelidir. Zeminlerin dezenfeksiyonu için sıklıkla çamaşır suları kullanılmaktadır.

Koronavirüsten korunmak için evde nasıl bir temizlik yapılması öneriliyor?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı bir rehber yayınladı ve bu rehber sık sık yenileniyor. Bu rehberde; yüzey temizliği ve dezenfeksiyon için önerilen ürünler ve özelliklerine de yer verilmiştir. Temizlik yapılmadan önce, temizlik yapılacak odayı bir sure havalandırın. Havalandırdıktan sonra, temizlik yapmaya başlayın. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs 19 rehberine göre; zeminler ve duvarların klorsuz hidrojen peroksit ile temizlenmesinin yeterli olduğu bildirilmektedir. Hem kokusunun fazla olmaması, toksik olmaması, deterjan özelliği nedeniyle; mükemmel temizleme özelliği olduğu ve çevre dostu olması nedeniyle avantajlı olduğu bildirilmiştir. Hidrojen peroksid içeren temizlik maddelerinin; akrilik, çinko veya bakır içeren yüzeylere zararlı olabileceği bildirilmiştir. Çamaşır sularını kullanmadan önce, son kullanma tarihinin geçip geçmediğine bakılması ve geçmişse kullanılmaması faydalı olacaktır.

Çamaşırlar nasıl yıkanmalı?

Kirli çamaşırları, elinize alınca sallamayın. Virüslerin etrafa yayılmasına neden olabilirsiniz. Çamaşırları, mümkün olduğu kadar yüksek ısıda yıkamaya çalışın. Mümkünse, 60 derecede yıkamaya çalışın. Çamaşırları taşımak için kullandığınız sepetleri, hidrojen peroksit içeren çamaşır suları ile silebilirsiniz. Evde alerjik nezle ve astımı olan varsa, kokusu olan yumuşatıcı kullanmayın.

Halı ve perdeler nasıl temizlensin?

Mümkün olduğu kadar halı kaplı zeminler, halılar ve perdeler gibi yumuşak (gözenekli) yüzeyler için, varsa görünür kontaminasyonu gidermek gerekir ve bu yüzeylerde kullanım için belirtilen uygun temizleyicilerle temizlenmesi gerekir. Eşyalar yıkanabiliyorsa, eşyalar için en sıcak su ayarını kullanarak, eşyaları üreticinin talimatlarına uygun olarak yıkamak ve ardından eşyaları tamamen kurutmak gerekir.