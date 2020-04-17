Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Koronavirüse Karşı Ev Temizliğini Nasıl Yapmalıyız?

Astımlı ve alerjik çocukların, bu temizlikten etkilenmemesi için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, açıkladı.

17.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:54
Koronavirüse Karşı Ev Temizliğini Nasıl Yapmalıyız?

Koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Peki zorunlu olmadıkça evden çıkmadığımız bu günlerde, evimizi nasıl temizlemeliyiz?

Dezenfeksiyon nedir?

Dezenfeksiyon denilince; canlı ya da cansız yüzeylerdeki hastalık yapan mikroorganizmaları uzaklaştıran ya da öldüren kimyasal maddelerle yapılan temizlik akla gelmelidir. Zeminlerin dezenfeksiyonu için sıklıkla çamaşır suları kullanılmaktadır.

Koronavirüsten korunmak için evde nasıl bir temizlik yapılması öneriliyor?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı bir rehber yayınladı ve bu rehber sık sık yenileniyor. Bu rehberde; yüzey temizliği ve dezenfeksiyon için önerilen ürünler ve özelliklerine de yer verilmiştir. Temizlik yapılmadan önce, temizlik yapılacak odayı bir sure havalandırın. Havalandırdıktan sonra, temizlik yapmaya başlayın. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs 19 rehberine göre; zeminler ve duvarların klorsuz hidrojen peroksit ile temizlenmesinin yeterli olduğu bildirilmektedir. Hem kokusunun fazla olmaması, toksik olmaması, deterjan özelliği nedeniyle; mükemmel temizleme özelliği olduğu ve çevre dostu olması nedeniyle avantajlı olduğu bildirilmiştir. Hidrojen peroksid içeren temizlik maddelerinin; akrilik, çinko veya bakır içeren yüzeylere zararlı olabileceği bildirilmiştir. Çamaşır sularını kullanmadan önce, son kullanma tarihinin geçip geçmediğine bakılması ve geçmişse kullanılmaması faydalı olacaktır.

Çamaşırlar nasıl yıkanmalı?

Kirli çamaşırları, elinize alınca sallamayın. Virüslerin etrafa yayılmasına neden olabilirsiniz. Çamaşırları, mümkün olduğu kadar yüksek ısıda yıkamaya çalışın. Mümkünse, 60 derecede yıkamaya çalışın. Çamaşırları taşımak için kullandığınız sepetleri, hidrojen peroksit içeren çamaşır suları ile silebilirsiniz. Evde alerjik nezle ve astımı olan varsa, kokusu olan yumuşatıcı kullanmayın.

Halı ve perdeler nasıl temizlensin?

Mümkün olduğu kadar halı kaplı zeminler, halılar ve perdeler gibi yumuşak (gözenekli) yüzeyler için, varsa görünür kontaminasyonu gidermek gerekir ve bu yüzeylerde kullanım için belirtilen uygun temizleyicilerle temizlenmesi gerekir. Eşyalar yıkanabiliyorsa, eşyalar için en sıcak su ayarını kullanarak, eşyaları üreticinin talimatlarına uygun olarak yıkamak ve ardından eşyaları tamamen kurutmak gerekir.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor
Görüntü İstanbul’da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haberler
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüse Karşı Ev Temizliğini Nasıl Yapmalıyız? - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:12: Resim tutkunu Büşra'nın kırsaldan üniversiteye uzanan başarı hikayesi - Haber 11:12: Plazma tedavisi uygulanan Kovid-19 hastasında sevindirici gelişme - Haber 11:11: İlkokul öğrencisi Buğlem Su kumbarasındaki parayı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına... - Haber 11:10: BM: Kovid-19 Afrika'da en az 300 bin can alabilir - Haber 11:10: UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne Türkiye'den 5 kültür varlığı daha eklendi - Haber 10:56: Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak - Haber 10:26: Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 09:40: Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber