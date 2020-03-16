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Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı

Geçtiğimiz aylarda baba olan oyuncu Eser Yenenler, koronavirüs nedeniyle günlerdir evde olduğu için "Evde keyfim yerinde" adından yeni bir akım başlattı. Oyuncunun akımına Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak başta olmak üzere pek çok ünlü isimden destek gecikmedi.

16.03.2020 08:13 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:26

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'de de görülmeye başladı. Virüsün Türkiye'ye geldiğini ve birçok vakanın olduğunu öğrenen ünlü isimler de vakitlerini evde geçirmeye başladı. Bunu fırsat bilen Eser Yenenler ise yeni bir akım başlattı.

DURUMUN CİDDİYETİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

Berfu Yıldız ile evli olan ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında ilk bebeği Kuzey'i kucağına alan Eser Yenenler', koronavirüs korkusuyla evinden çıkmama kararı aldı. Eşi ve oğluyla evde vakit geçiren Yenenler, #evdekeyfimyerinde hashtagi'yle yeni bir akım başlattı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yenenler yakın dostları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'u da etiketleyerek "Koronavirüs salgını varken biz de ailecek evdeyiz. Dışarı çıkıp başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz. Durumu hafife alıp sokaklarda fink fink gezen tozan arkadaşlarımız için de #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp durumun ciddiyetini hep birlikte evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz diye düşündüm" dedi.

ARKADAŞLARINDAN DESTEK GECİKMEDİ

Yenenler'in çağrısının ardından çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya başladı. Arkadaşının paylaşımına cevap veren Oğuzhan Koç "Çağrını aldığımda evde oturuyordum... Ben de bir şey yapmalıyım dedim ve evde oturmaya devam ettim" derken İbrahim Büyükak da evde olduğunun çağrısını yaptı.

Eser Yenenler'in başlattığı akıma Gamze Erçel, Aslı Kızmaz, Zeynep Bastık ve Özlem Ada Şahin olmak üzere pek çok ünlü isimden destek geldi. TV8 ekranlarında program sunan Eser Yenenler, en çok beğendiği paylaşımları hem Instagram hesabından paylaşacağını hem de programında yayınlayacağını söyledi.

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Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Etiketler : İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Koronavirüs, Magazin

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