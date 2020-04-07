Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüse karşı eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor

GÜMÜŞHANE'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı (44), koronavirüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.

07.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:20
Koronavirüse karşı eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor

GÜMÜŞHANE'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı (44), koronavirüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.

Merkeze bağlı Karamustafa köyünde oturan TIR şoförü Volkan Sarı, 5 yıl önce kamp yapabilmek ve doğayla baş başa kalabilmek için bir kamyonun kasasını eve dönüştürmeye karar verdi. Kamyon kasasını söken Sarı, yerine tek odalı 12 metrekarelik ahşap ev yaptı. Evde 5 kişilik yatak, mutfak dolabı, fırınlı soba, su tankı yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle köyden uzaklaşarak ıssız bir yere giden Sarı, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor.

'KORONAVİRÜSTEN KORUNUYORUZ'

Kamyon evi 2 ayda tamamlandığını anlatan Volkan Sarı, "Kamyonet kaderine terk edilmişti. Cazip bir rakama aldım ve kendi imkanlarımla tamir ettim. Doğada kamp yapıyorduk, şimdi ise koronavirüsten korunmak için kullanıyoruz. Kamyonla köy dışındaki bahçemize geldik. Çocuklarımızla beraber konaklıyoruz. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Sonra yine köye döneceğim" dedi.

Herkesin tedbirli olması gerektiği söyleyen Sarı, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüse karşı eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul için yeni karar! Karantinayı ihlal edenler için polis devrede Haberler
İstanbul için yeni karar! Karantinayı ihlal edenler için polis devrede
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil Haberler
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil
Koronavirüs sonrası bir hizmet daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Koronavirüs sonrası bir hizmet daha e-Devlet'e taşındı
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor Haberler
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2’sini yaraladı Haberler
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2'sini yaraladı
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi Haberler
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Akşener, Avrupa’ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan’a yüklendi Haberler
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi

Son Dakika Güncel Haberleri

09:47: Önlemlerin maliyeti kamu kaynaklarından karşılanamaz mı? - Haber 09:47: Herkes evde kalmalı ama çalışanlar ne yapacak? - Haber 09:47: İspanya'da Salgın Hız Kesiyor - Haber 09:47: Corona Virüsü Kuryelerin Mesaisini Arttırdı - Haber 09:47: Ukrayna'da Corona'yla Mücadelede Çamaşır Makinesine Bile İhtiyaç Var - Haber 09:15: Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: ''Problem değil'' - Haberler 08:43: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız - Haberler 07:55: Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir - Haber 07:53: Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı - Haber 05:32: 3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı - Haber 00:58: Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti - Haber