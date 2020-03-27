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Koronavirüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeline moral için pizza ikramı

Bingöl'de bir işletme, koronavirüs tedbirleri kapsamında fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için pizza ikram etti.

27.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:42
Bingöl 'de bir işletme, koronavirüs tedbirleri kapsamında fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için pizza ikram etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, zaman kavramı gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarına Türkiye genelinde destek sürüyor.
Bingöl'deki bir işletme de Devlet Hastanesindeki sağlık personeline pizza ikramında bulundu.
İşletme sahibi Ramazan Kartal, vatandaşların sağlığı için hayatlarını riske atma pahasına gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlıkçılara moral vermek istediklerini söyledi.
İmkanları dahilinde hazırladıkları pizzaları Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırdıklarını dile getiren Kartal, "Dünyayı etkisi altına alan bu virüs nedeniyle özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarına toplum olarak destek olmalıyız. Onların bugün her zamankinden daha çok desteğe ve morale ihtiyacı var. Yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz." diye konuştu.
Kartal, herkesin elinden geldiği kadar bu desteği hissettirmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu zor günlerde gece gündüz, ailesinden, çocuklarından ayrı kalarak hizmet sunan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
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Koronavirüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeline moral için pizza ikramı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Kartal, Türkiye, Kartal, Bingöl, Güncel

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Koronavirüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeline moral için pizza ikramı

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