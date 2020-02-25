Koronavirüse karşı işe yarayan tek ilacı üreten Amerikalı şirketin hisseleri borsada yüzde 5 yükseldi

Koronavirüse karşı işe yarayan tek ilaç remdesiviri üreten Amerikalı Gilead Sciences'in hisseleri işlem gördüğü borsada yüzde 5 yükseliş gösterdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyada hızla yayılıyor. Bugüne kadar hastalık nedeniyle dünya genelinde 2 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hastalığa karşı bir ilacın işe yaradığı henüz açıklanmadı ancak Dünya Sağlık Örgütü'nden sevindiren bir haber geldi.

"ETKİSİ OLABİLECEK TEK İLAÇ REMDESİVİR"

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği basın toplantısında hastalığa karşı işe yarayan ilaçla ilgili "Şu an gerçek etkisi olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklaması yaptı.

HİSSELERİ YÜKSELDİ

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Aylward'ın açıklaması ilacı üreten firmaya yaradı. İlacı üreten Gilead Sciences'ın borsada işlem gören hisseleri bu açıklamanın ardından yüzde 5 oranında yükseldi.