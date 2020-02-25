Haberler » Ekonomi » Koronavirüse karşı işe yarayan tek ilacı üreten Amerikalı şirketin hisseleri borsada yüzde 5 yükseldi - Ekonomi

Koronavirüse karşı işe yarayan tek ilacı üreten Amerikalı şirketin hisseleri borsada yüzde 5 yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, koronavirüse karşı işe yarayan tek ilacın remdesivir olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından remdesiviri üreten Gilead Sciences isimli şirketin hisseleri borsada yüzde 5 yükseldi.

25.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:30

Koronavirüse karşı işe yarayan tek ilaç remdesiviri üreten Amerikalı Gilead Sciences'in hisseleri işlem gördüğü borsada yüzde 5 yükseliş gösterdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyada hızla yayılıyor. Bugüne kadar hastalık nedeniyle dünya genelinde 2 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hastalığa karşı bir ilacın işe yaradığı henüz açıklanmadı ancak Dünya Sağlık Örgütü'nden sevindiren bir geldi.

"ETKİSİ OLABİLECEK TEK İLAÇ REMDESİVİR"

Dünya Sağlık Örgütü Genel Yardımcısı Bruce Aylward, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği basın toplantısında hastalığa karşı işe yarayan ilaçla ilgili "Şu an gerçek etkisi olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklaması yaptı.

HİSSELERİ YÜKSELDİ

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Aylward'ın açıklaması ilacı üreten firmaya yaradı. İlacı üreten Gilead Sciences'ın borsada işlem gören hisseleri bu açıklamanın ardından yüzde 5 oranında yükseldi.

Koronavirüse karşı işe yarayan tek ilacı üreten Amerikalı şirketin hisseleri borsada yüzde 5 yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü, Gilead Sciences, Sekreter, Sağlık, Dünya, Ekonomi, Güncel


HABER YORUMLARI (2)
NURETTIN:arkadaş balın vucudu dırecleştırdığını hepımız bılıyoruz baldakı vucuda zındelık ve kuvet veren madeyı araştırın ılacını yapın korena vurusune karşı panzehır yapın vucut bağışıklık Kazansın haSTALIĞA KIMYAGERLERIMIZ IN DIKATINA HABIDE PIROFOSORLERIMIZ DIKATINA SUNARIM HADI KOLAY GELSIN TEZ ÇALİŞIN SONUÇTA VUCUT GUÇSUZ DUŞUYORSA EN AZINDAN BALYEYINLA PORETEYIN OLARAK KUVETLI BİŞEYLERDE YEYIN ORGANIKOLSUN YARADAN HER MEYVEYI SEBZEYI VE BALI ŞIFA OLARAK VERMİŞ YILAN ZEHRINE PANZEHIR VARDA KORE
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KAPTAN AMERİKA:Vay be Amerikalı şirket he koca dünya kırılıyor, aşı virüsün görüülmediği amerikadan çıkıyor çok şaşırtıcı:D
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 17:52:41