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Koronavirüse karşı "kaliteli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite" tavsiyesi

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr.

02.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:56
Koronavirüse karşı
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada güçlü bağışıklık sisteminin önem taşıdığını, bunun da düzenli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite ile sağlanabileceğini vurguladı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Ünüsan, Kovid-19 salgınının bulaşma yolları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kovid-19 gibi solunum yolları hastalıklarının, damlacık saçılması ile yayıldığının altını çizen Ünüsan, hasta kişilerle yakın temas halinde olan aile bireyleri ve sağlık görevlilerinin, Kovid-19 risk gurubunda yer aldığını vurguladı.
Ünüsan, "Şu anda salgına özgü bir tedavi yok. Her virüs tedavisinde olduğu gibi bağışıklık sistemini güçlü tutmak yani yeterli kaliteli uyku, dengeli beslenme ile fiziksel aktivite önemli. Kovid-19'un yayılmasını azaltmak veya enfeksiyondan korunmak için ellerin su ve sabun kullanılarak yıkanması gerekiyor. Çünkü zarflı virüsler sabun ile yıkanmaya, alkol ile dezenfekte edilmeye dayanıklı değillerdir." ifadelerini kullandı.
Çiğ olarak tüketilecek besinlerin akan suda çok iyi yıkanması gerektiğine de dikkati çeken Ünüsan, şunları kaydetti:
"Mevsiminde ve doğal, sebze ve meyveyi günde 2-5 porsiyon kadar tüketmek oldukça önemli. Yapılarında bol miktarda antioksidan olarak A ve C vitaminleri içermelerinden bağışıklık sistemimizi destekleyecektir. Çeşitli sebzelerle hazırladığımız salatalarımıza zeytinyağının eklenmesi hem yağda eriyen vitaminlerin emilimini artıracak hem de yapılarında bulunan antioksidan bileşiklerle bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlayacaktır. Salatalara sirke eklenmesini ve kırmızı pancar tüketimini de özellikle öneriyoruz. Zerdeçal, üzüm çekirdeği ile de salatalarımızın içeriğini zenginleştirerek bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Kuru baklagiller posadan zengindir, demir ve çinko içeriğiyle de bağışıklık sistemimizi destekleyecektir."
"Su tüketimine çok dikkat etmeliyiz"
Ünüsan, yetişkinler için günde en az 2 litre su içmenin önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:
"Su tüketimine çok dikkat etmeliyiz. Hayvansal ürünlerden de özellikle deniz ürünleri; Omega 3, iyot ve selenyum yönünden zengin olduğu için bağışıklık sistemimizi destekleyecektir. Yumurta sağlığımız için önemli bir protein kaynağı olduğundan günlük beslenmemizde tüketmemiz gerekmektedir ve tüketilmeden önce çok iyi pişirilmelidir. Kefir ve yoğurt gibi kültürümüzün de önemli parçası olan probiyotik ürünlerin yanı sıra soğan ve sarımsağı diyetimizde bulundurmalıyız. Mümkün olduğunca şekerli besinleri diyetimizden çıkartmalıyız. Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen stresli ortamlardan, sigara ve alkol kullanımından da uzak durmalıyız."
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Kaynak: AA

Etiketler: Karatay Üniversitesi, Konya, Güncel
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