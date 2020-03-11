Koronavirüse karşı kelleli çözüm
Koronavirüse karşı kelleli çözüm Ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı Sivaslılar, Kuzu ve Koyun kellesi yiyerek korunuyor Ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı Sivaslılar, kuzu ve koyun kellesi yiyerek korunuyor.
11.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:07
Koronavirüse karşı kelleli çözümÜlkemizde de görülen korona virüsüne karşı Sivaslılar, Kuzu ve Koyun kellesi yiyerek korunuyor
SİVAS - Ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı Sivaslılar, kuzu ve koyun kellesi yiyerek korunuyor. Sivas'ta geceden fırına atılan ve yaklaşık 12 saatte pişirilen kuzu ve koyun kellesi baltayla kırılıp ayrıştırıldıktan sonra tüketiliyor. Vücut direnci ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen kelle, Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında. Kelle Sivaslılar için hastalıklara karşı koruyucu bir zırh olarak görülüyor. Son günlerde artan koronavirüs söylentileri üzerine, ülkemizde de görülen virüsten korunmak isteyenler Kelle yemeyi ihmal etmiyor. Sivas'ta uzun yıllardır kelle satışı yapan Muammer Kantar, kellenin şifa kaynağı olduğunu belirterek, "Kellenin özellikleri çoktur. Sabah yenmesindeki özelliklerden biri de kelle sabah soğuk ve serin havayı sevdiği için tok tutma özelliği olduğundan yiyen insanlar akşama kadar acıkmazlar. Zaten kelle şifadır, zihin açar. Bu korona virüsünün de şifasıdır. Kellede 6-7 çeşit lezzet vardır, gözünün lezzeti ayrıdır, beyninin lezzeti ayrıdır, yanak etinin lezzetinin ki ayrıdır. Kellenin talebi Sivas'ta çoktur. Fiyatı, koyun kellemiz 35 lira, kuzu kellemiz ise 30 liradır" dedi.Onur Soğancıoğlu, hastalıklardan korunmak için sürekli kelle yediğini dile getirerek, "Fırsat buldukça Muammer ağabeyimizin meşhur dükkanı olan kelleci de sabahları erken saatlerde mümkün mertebe hastalıklardan korunmak için ve bu tadı bu kültürü tekrar tatmak için sürekli geliyorum. Çok seviyoruz. Biz bu Sivasımızın kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan kelle yemeği herkese de tavsiye ederiz. Ben şu an dünyayı kasıp kavuran bu meşhur korona virüsü de dahil pek çok hastalığa iyi geleceğini düşünüyorum. Kesinlikle herkesi kelle yemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.
SİVAS - Ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı Sivaslılar, kuzu ve koyun kellesi yiyerek korunuyor. Sivas'ta geceden fırına atılan ve yaklaşık 12 saatte pişirilen kuzu ve koyun kellesi baltayla kırılıp ayrıştırıldıktan sonra tüketiliyor. Vücut direnci ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen kelle, Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında. Kelle Sivaslılar için hastalıklara karşı koruyucu bir zırh olarak görülüyor. Son günlerde artan koronavirüs söylentileri üzerine, ülkemizde de görülen virüsten korunmak isteyenler Kelle yemeyi ihmal etmiyor. Sivas'ta uzun yıllardır kelle satışı yapan Muammer Kantar, kellenin şifa kaynağı olduğunu belirterek, "Kellenin özellikleri çoktur. Sabah yenmesindeki özelliklerden biri de kelle sabah soğuk ve serin havayı sevdiği için tok tutma özelliği olduğundan yiyen insanlar akşama kadar acıkmazlar. Zaten kelle şifadır, zihin açar. Bu korona virüsünün de şifasıdır. Kellede 6-7 çeşit lezzet vardır, gözünün lezzeti ayrıdır, beyninin lezzeti ayrıdır, yanak etinin lezzetinin ki ayrıdır. Kellenin talebi Sivas'ta çoktur. Fiyatı, koyun kellemiz 35 lira, kuzu kellemiz ise 30 liradır" dedi.Onur Soğancıoğlu, hastalıklardan korunmak için sürekli kelle yediğini dile getirerek, "Fırsat buldukça Muammer ağabeyimizin meşhur dükkanı olan kelleci de sabahları erken saatlerde mümkün mertebe hastalıklardan korunmak için ve bu tadı bu kültürü tekrar tatmak için sürekli geliyorum. Çok seviyoruz. Biz bu Sivasımızın kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan kelle yemeği herkese de tavsiye ederiz. Ben şu an dünyayı kasıp kavuran bu meşhur korona virüsü de dahil pek çok hastalığa iyi geleceğini düşünüyorum. Kesinlikle herkesi kelle yemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
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