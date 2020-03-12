Koronavirüse karşı Kırşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını arttırdı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından rutin yapılan ilaçlama faaliyetleri, koronavirüs etkisi ile hızlandırıldı.
12.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:34
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından rutin yapılan ilaçlama faaliyetleri, koronavirüs etkisi ile hızlandırıldı.
Belediye tarafından Kırşehir'de, vatandaşın yoğun kullandığı alanların yanı sıra toplu taşıma araçları da virüslere karşın düzenli olarak ilaçlanıyor.
Kırşehir'de, toplu kullanılan alanlar ile toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaların yapıldığını ve çalışmaların belirli periyotlarda sürdürüleceğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Kayaoğlu, "Dezenfekte çalışmaları toplu kullanılan alanların yanı sıra toplu taşıma araçlarında da başlatıldı. Dezenfekte çalışmaları bakteri ve virüs üremesine engel olucu maddelerle yapılıyor. Yeraltı Çarşısı, Ahi Çarşısı, Ünal Çarşısı vatandaşın yoğun kullandığı bölgeler buralarda çalışmalar yapıldı"dedi.
Okullarda ve kamu kuruluşlarında da çalışmaların yapılacağını belirten Kayaoğlu, "Okullar ve kamu kuruluşları ile birlikte belediyeye ait Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Otogar, Aile Yaşam Merkezleri, Begem gibi kullanıma açık alanlarda da çalışmaları sürdürülüyor. Toplu taşıma araçlarında yapılan çalışmalar şehirde düzenli olarak yapılıyordu. Koronavirüs konusu gündeme gelince belediye olarak biraz daha da hassasiyet kazandık. Otobüslerin dezenfekte çalışmaları her hafta Çarşamba günleri yapılıyor"diye konuştu.
Vatandaş evindeki hijyeni sokağa da göstermeli
Kırşehir'de, vatandaşın evinde uyguladığı hijyeni sokakta da göstermesi gerektiğini anlatan Kayaoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Vatandaşımız kamu kurumlarından bir şeyler bekliyor ama bizlerin sokakta yaşadığı da bazı sıkıntılar var. Özellikle çöp konteynerleri boşken konteynerlere atılmayan çöpler gibi. Virüsle mücadele sadece bizlerden de beklenmemeli. Vatandaş, kendi yaşadığı bölgeyi en azından temiz tutar ve belediye tarafından konulan kurala uyarlarsa bizlerinde gayretini görürler. Şehrimize virüsün de ulaşmaması için maksimum çaba gösteriyoruz. Herkes, evinde yaptığı temizliği sokağa da taşırsa iyi olur." - KIRŞEHİR
Belediye tarafından Kırşehir'de, vatandaşın yoğun kullandığı alanların yanı sıra toplu taşıma araçları da virüslere karşın düzenli olarak ilaçlanıyor.
Kırşehir'de, toplu kullanılan alanlar ile toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaların yapıldığını ve çalışmaların belirli periyotlarda sürdürüleceğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Kayaoğlu, "Dezenfekte çalışmaları toplu kullanılan alanların yanı sıra toplu taşıma araçlarında da başlatıldı. Dezenfekte çalışmaları bakteri ve virüs üremesine engel olucu maddelerle yapılıyor. Yeraltı Çarşısı, Ahi Çarşısı, Ünal Çarşısı vatandaşın yoğun kullandığı bölgeler buralarda çalışmalar yapıldı"dedi.
Okullarda ve kamu kuruluşlarında da çalışmaların yapılacağını belirten Kayaoğlu, "Okullar ve kamu kuruluşları ile birlikte belediyeye ait Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Otogar, Aile Yaşam Merkezleri, Begem gibi kullanıma açık alanlarda da çalışmaları sürdürülüyor. Toplu taşıma araçlarında yapılan çalışmalar şehirde düzenli olarak yapılıyordu. Koronavirüs konusu gündeme gelince belediye olarak biraz daha da hassasiyet kazandık. Otobüslerin dezenfekte çalışmaları her hafta Çarşamba günleri yapılıyor"diye konuştu.
Vatandaş evindeki hijyeni sokağa da göstermeli
Kırşehir'de, vatandaşın evinde uyguladığı hijyeni sokakta da göstermesi gerektiğini anlatan Kayaoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Vatandaşımız kamu kurumlarından bir şeyler bekliyor ama bizlerin sokakta yaşadığı da bazı sıkıntılar var. Özellikle çöp konteynerleri boşken konteynerlere atılmayan çöpler gibi. Virüsle mücadele sadece bizlerden de beklenmemeli. Vatandaş, kendi yaşadığı bölgeyi en azından temiz tutar ve belediye tarafından konulan kurala uyarlarsa bizlerinde gayretini görürler. Şehrimize virüsün de ulaşmaması için maksimum çaba gösteriyoruz. Herkes, evinde yaptığı temizliği sokağa da taşırsa iyi olur." - KIRŞEHİR
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Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Kırşehir, Güncel
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