Koronavirüse karşı "kolonya ve alkol bazlı ıslak mendil" önerisi
KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul, "(Koronavirüse karşı) Yanımızda kolonya ya da alkol bazlı ıslak mendil bile taşımak yeterli. Vatandaşlar nasıl davranılması gerektiği konusunda bakanlığın, bilimsel verilerle yola çıkan dernek ve kişilerin açıklamalarını dinlemeye devam etsinler.
11.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:47
KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul, "(Koronavirüse karşı) Yanımızda kolonya ya da alkol bazlı ıslak mendil bile taşımak yeterli. Vatandaşlar nasıl davranılması gerektiği konusunda bakanlığın, bilimsel verilerle yola çıkan dernek ve kişilerin açıklamalarını dinlemeye devam etsinler." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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