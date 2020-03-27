Koronavirüse karşı kriz merkezi kuruldu
Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce kriz merkezi oluşturuldu.
27.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:18
Batman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce kriz merkezi oluşturuldu.
Batman'da Valilikçe koronavirüse karşı tedbirler titizlikle uygulanırken İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kriz merkezi olarak kullanılacak eski devlet hastanesi binasında 7 gün 24 saat 13 doktor ve 4 hemşirenin görev yapacağı belirtildi.
Merkezde hem danışmanlık hizmeti verileceği hem de sağlık şikayeti olan vatandaşlara 112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiği bildirildi.
Batman'da Valilikçe koronavirüse karşı tedbirler titizlikle uygulanırken İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kriz merkezi olarak kullanılacak eski devlet hastanesi binasında 7 gün 24 saat 13 doktor ve 4 hemşirenin görev yapacağı belirtildi.
Merkezde hem danışmanlık hizmeti verileceği hem de sağlık şikayeti olan vatandaşlara 112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiği bildirildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Batman, Güncel