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Koronavirüse karşı küresel dayanışma kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, koronavirüs salgınına karşı küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapan kararı, oy birliğiyle kabul etti.

03.04.2020 07:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 07:16
Koronavirüse karşı küresel dayanışma kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, koronavirüs salgınına karşı küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapan kararı, oy birliğiyle kabul etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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