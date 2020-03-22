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Koronavirüse karşı meydanda bariyerli, şeritli önlem

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı bariyer ve şeritlerle girişe kapatıldı.

22.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:15
Koronavirüse karşı meydanda bariyerli, şeritli önlem

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı bariyer ve şeritlerle girişe kapatıldı.

Erbaa'da, Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nı girişe kapattı. Polis ekipleri, megafonlardan 'Evden çıkmamanızı tavsiye ediyoruz' şeklinde anonslar yaparak ilçe sakinlerini uyardı. Yaşının 62 olduğunu ifade eden İslam Bayındır, ekiplerin meydanı kapatma çalışmalarını bankta oturarak izledi. Salgından korktuğunu ifade eden Bayındır, meydanda oturmakta herhangi bir sakınca görmediğini söyledi. Cumhuriyet Meydanı ekiplerin anonsları bariyer ve emniyet şeridi çekmesinin ardından boşaltıldı.

'EVDEN ÇIKMAMALARINI RİCA EDİYORUZ'

Önlemler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nı girişe kapattıklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Şu an belediyenin anonsları, sosyal medya, hem de polis ekipleri vasıtasıyla herkese gerekli duyurular yapılıyor. Bizler de az önce Kaymakam beyin başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Bizim de aldığımız kararlar var. Erbaa'da özellikle meydan çevresinde belirli bir yaş üzerinin sıkça bulunduğu yönünde bize gelen ihbarlar vardı. Ona yönelik de Cumhuriyet Meydanımızda bir çalışma gerçekleştirdik. Bankları kaldırsak bile yine oturma alanlarımız olduğu için meydanı komple şerit çekip kapalı hale getirme çalışması gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Karagöl, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmalara başladıklarını da belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın bazıları belli bir yaş üzeri olmayabilir. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olmayabilir. Dışarı çıkma yasağı onları kapsamıyor olabilir ama burada zaten en önemli durum insanların taşıyıcı olma riskleri oldukça yüksek. O yüzden hem bu yasak kapsamındaki vatandaşlarımız hem de diğer vatandaşlarımızın kendi önlemlerini alıp çok acil ihtiyaç olmaması durumunda evden çıkmamalarını rica ediyoruz. İhtiyaçlara yönelik olarak da belediyemiz; bugünden itibaren de kaymakam beyin başkanlığında vefa grubunu kurmuş bulunmaktayız. Gerek sosyal medyadan gerek diğer iletişim ağlarından numaraları yayınlayıp ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidereceğiz."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhuriyet Meydanı, Polis, Erbaa, Güncel

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