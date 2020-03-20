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Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Van ve Bitlis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

20.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:16
Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Van ve Bitlis 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
Vatandaşlar, fedakarca çalışan sağlık ekiplerine destek vermek amacıyla pencere ve balkonlara çıktı.
Özverili şekilde görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarını destekleyen vatandaşlar alkış tuttu, bazıları da ıslık çalarak evlerinin ışıklarını açıp kapattı.
Bazı vatandaşlar da araçlarında korna çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Bitlis, Van, Güncel

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