Koronavirüse karşı okullarda eş zamanlı hijyen uygulamasına geçiliyor

Tüm dünyada hızla yayılan ve can almaya devam eden koronavirüse karşı Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve tüm okullarda eş zamanlı hijyen uygulamasına geçildiğini belirten Bakan Ziya Selçuk, "Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 4 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Hastalık 100 bine yakın insana bulaştı. Türkiye de virüsün ülkeye gelmemesi ve yayılmaması için tüm çabayı gösteriyor.

"OKULLAR ÖZEL DEZENFEKTANLARLA TEMİZLENİYOR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda koronavirüse karşı alınan önlemleri anlattı. Selçuk şunları söyledi: Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık.Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz.

"ÇOCUKLARIMIZI KAPALI VE KALABALIK ALANLARDAN UZAK TUTMALIYIZ"

El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır.

"DEZENFEKTANLARI MESLEK LİSELERİ ÜRETİYOR"

Okullarımızdaki hijyen solüsyonu ihtiyacını Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri karşılıyor. 8 ilde 26 meslek lisemizde öğrencilerimiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretim kapasitesiyle bu süreçte yanımızdalar. Şimdiden tüm ülke adına teşekkürler gençler."