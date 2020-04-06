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Koronavirüse Karşı Oluşturulan İkinci Bilim Kurulundaki 7 İsim Belli Oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz" ifadelerini kullanarak ikinci bir bilim kurulunun hazırlığı içerisinde olduklarını belirtmişti.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
Koronavirüse Karşı Oluşturulan İkinci Bilim Kurulundaki 7 İsim Belli Oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz" ifadelerini kullanarak ikinci bir bilim kurulunun hazırlığı içerisinde olduklarını belirtmişti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yeni tip koronavirüs'e karşı oluşturulan ikinci Bilim Kurulundaki 7 halk sağlığı uzmanı belli oldu.

İkinci Bilim Kuruluna Davet Edilen Uzmanlar

İkinci Bilim Kuruluna davet edilen halk sağlığı uzmanları, Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztür ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yeni tip koronavirüs'e karşı oluşturulan ikinci Bilim Kuruluna davet edilen uzmanlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya katıldı.

İkinci Bilim Kuruluna davet edilen halk sağlığı uzmanlarının arasında yer alan Prof. Dr. Pınar Okyay, yaptığı açıklamada, "Vatandaşların yaşamsal desteğini sağlayan meslekler dışındaki alanlara kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Evde kalan vatandaşların ihtiyaç ve güvenliklerinin sağlanması çok önemli. Besin zincirini sağlayan lojistik taşımacılık, fırın ve eczaneler gibi alanlarda çalışanlara yönelik alınacak özel önlemler ile iş gücünden düşmelerinin de önün geçilmeli. Kısa zamanda yerelde verileri okuyarak oluşan kümelere göre yaşamı kısıtlayıcı önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Pınar Okyay, Teknoloji
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