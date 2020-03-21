Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Magazin ››Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti - Magazin

Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse karşı çeşitli önlemler alan Bülent Ersoy, Sarıyer'deki lüks evini dezenfekte etmek için 25 bin TL harcadı.

21.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:09
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs Türkiye'ye de bulaştı. 9 kişinin hayatına mal olan virüse karşı geniş önlemler alan Bülent Ersoy, kesenin ağzını açtı.

EVLERDE TEMİZLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından harekete geçen vatandaşlar evlerinde geniş önlemler aldı. Sirkeli ve çamaşırlı sular ile evlerini temizleyen vatandaşların yanı sıra birçok kişi de evlerini dezenfekte ettirmek için çeşitli şirketlerle iletişime geçti. Bunlardan biri de Diva lakaplı Bülent Ersoy oldu.

Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti

25 BİN TL HARCADI

Milliyet'te yer alan habere göre: Diva Bülent Ersoy, koronavirüs nedeniyle Sarıyer 'deki evini başta aşağıya dezenfekte ettirmek için kesenin ağzını açtı. Yaklaşık 25 bin TL ödediği öğrenilen Bülent Ersoy, evine kapandığı için restoranları ayağına getirtti. Sürekli gittiği kebapçıyı da evine çağıran Ersoy'un, mart ayı sonundaki Denizli konserinin gerçekleşmesi halinde uçak yerine kiralayacağı VIP araçla gidecek.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 11 bin 300'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 275 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 670 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs ülkemizde 9 can kaybına neden olurken alınan önlemler had safhaya çıkarıldı.

Kaynak: Diğer

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bülent Ersoy, Sarıyer, Magazin

İlgili Haberler

Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdiMarketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdiKoronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür ettiKuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Bursa’da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube’da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendiBursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (2)
ANLAMIYORUM:Kore''de salgın başladığında ünlülerin hemen hepsi binlerce won maske vs. yardımı yaptı. Hatta bu ünlülerin fan toplulukları birleşti halka maske dağıtmak için kendi aralarında paralar topladılar. Aynı şey Çin içinde geçerli. Maşallah bizim zenginlerimiz, ünlülerimiz anca kendini düşünsün. Halka yardım yapalım dertleri tasaları yok. Allah görüyor ya ne diyim! Halka kolonya, dezenfektan, maske hatta erzak dağıtabilecek paralar yerine evine şef aşçıları özel olarak getirtmiş. Bencillik!!!
Cevap Yaz 0 0
AH DİVA BATTI:LAN 25 BİN TL ONA NE YAPAR SAKIZ PARASI ONUN İCİN O PARA
Cevap Yaz 0 1

Magazin Manşet

Haberler

Korona için ’Solunumla ilgili grip’ diyen güzel oyuncuya tepki yağdı Magazin
Korona için "Solunumla ilgili grip" diyen güzel oyuncuya tepki yağdı
Market çıkışı görüntülenen oyuncu, yaptığıyla yağmacılara ders verdi Magazin
Market çıkışı görüntülenen oyuncu, yaptığıyla yağmacılara ders verdi
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak sevgilisiyle verdiği poz olay oldu Magazin
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak sevgilisiyle verdiği poz olay oldu
Banyosunda iç çamaşırıyla poz veren fenomene, ünlü isimden sert tepki Magazin
Banyosunda iç çamaşırıyla poz veren fenomene, ünlü isimden sert tepki
Kuruluş Osman oyuncularından sağlık çalışanlarına en anlamlı video Magazin
Kuruluş Osman oyuncularından sağlık çalışanlarına en anlamlı video
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı Magazin
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses’in mezarının üzerine gömüldü Magazin
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Magazin
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek

Son Dakika Magazin Haberleri

Fenerbahçe'den korkutan koronavirüs açıklaması - Magazin Çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı - Magazin Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti - Magazin Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi - Magazin Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı - Magazin İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti - Magazin Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi - Magazin
Loading