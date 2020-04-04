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Koronavirüse karşı sıtma ilacı öneriliyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusuna tüm dünyadaki bilim insanları çare arıyor.

04.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:56
Koronavirüse karşı sıtma ilacı öneriliyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusuna tüm dünyadaki bilim insanları çare arıyor.  Bir çok bilim insanın yaptığı çalışmaya göre, koronavirüse karşı en etkili ilacın sıtma ilacı olduğu ifade edilirken, sıtma ilacı olan hidroksiklorokinin şu anda mevcut olan en etkili koronavirüs tedavisi olarak görüldüğü kaydedildi.

Yapılan çalışmalarda 30 ülkeden 6.200 doktor (yüzde 37) koronavirüs tedavisinde şu an 'en etkili tedavi' yönteminin sıtma ilacı olan hidroksiklorokin olduğunu söyledi.

Avrupa , ABD ve Çin ülkelerindeki doktorlara reçete yazma lisansı verirken İngiltere, klinik araştırmalar güvenli ve etkili olduğunu gösterene kadar beklemeye devam ediyor.

DSÖ : İLACIN VİRÜSÜ TEDAVİ EDECEĞİNE YÖNELİK KANIT YOK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise herhangi bir ilacın virüsü önleyip, tedavi edeceğine dair bir kanıt olmadığını iddia etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Dünya
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