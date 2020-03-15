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Koronavirüse karşı siyasi partiler hangi önlemleri aldı?

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından siyasi partiler de ardı ardına önlem almaya başladılar.

15.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:17
Koronavirüse karşı siyasi partiler hangi önlemleri aldı?
Koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından siyasi partiler de ardı ardına önlem almaya başladılar.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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