Koronavirüse karşı siyasi partiler hangi önlemleri aldı?
Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından siyasi partiler de ardı ardına önlem almaya başladılar.
15.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:17
Koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından siyasi partiler de ardı ardına önlem almaya başladılar.
Kaynak: Dunya.com
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