Menü
Haberler››Sağlık››Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı - Haberler

Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, koronavirüse karşı geliştirdikleri "Türk Işın Tedavi Sistemi" için Sağlık Bakanlığı'na klinik araştırma başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Dinç tedavi yöntemini duyurduğu açıklamasında, Türk Işın Tedavisi'nin 3 saniyede virüsleri yok ettiğini belirtmişti.

18.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:25

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, koronavirüsüne karşı Türk laboratuvarlarında geliştirilen ve şu ana kadar yapılan denemelerde diğer virüs ve bakterilere karşı olumlu sonuçlar elde edildiğini kaydettiği "Türk Işın Tedavisi" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KLİNİK ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK

Dinç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türk Işın Tedavi Sistemi' için Sağlık Bakanlığı'na klinik araştırma başvurusu yaptıklarını duyurdu. Bakanlık onay verirse üretilen milli tıbbi cihaz klinik araştırmalara başlayacak.

4 ÜNİVERSİTE BİRLİKTE ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Raşit Dinç sürecin Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi ile birlikte yürütüldüğünü ifade ederek çalışmalara katılan tüm bilim insanlarına teşekkür etti.

Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru
Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KAMUOYUNA DUYURULMUŞTU

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, koronavirüse karşı Türk laboratuvarlarında geliştirilen ve şu ana kadar yapılan denemelerde diğer virüs ve bakterilere karşı olumlu sonuçları elde edilen "Türk Işın Tedavisini" kamuoyuna duyurulmuştu.

3 SANİYEDE VİRÜSÜ İMHA EDİYOR

Dinç, yaptığı açıklamada; COVID-19 benzeri viral ve mikrobiyal enfeksiyonlarda kan ve vücut boşluklarına yerleşen zararlı organizmaların genellikle antibiyotikler ve anti-viral ilaçlarla tedavi edilmeye çalışıldığını ancak yeni geliştirilen sistemin bir kateter yardımı ile damar yoluna yerleştirilen ultraviyole ışığın özellikle kanda bulunan enfeksiyonları temizlemek için kullanılması ile gerçekleştirildiğini belirterek bu şekilde hem damar yolları hem de akciğer içerisine uygulanabilen ultraviyole ışığın, Influenza A ve B virüslerini tamamen yok ettiği, "bacillus stearothermophilus" bakterisine yapılan uygulamada ise bu bakterilerin 2-3 saniye arası bir sürede tamamen imhasını sağladığı bu sayede hastaların kısa zamanda hastalıktan kurtulabileceğini ifade etmişti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik ise ultraviyole ve fotonik lazer ışığı sayesinde hem kanda bulunan mikroorganizmalar hem de akciğer ve solunum yollarına yerleşmiş mikroorganizmaların bu yöntemler ile yok edilebileceğini söylemişti.

Son olarak virüsün şimdiden iki mutasyonunun ortaya konduğunu belirten Prof. Dr. Gedik, antiviral ilaç stratejisinin bu nedenle geçici bir çözüm olabileceğini, ama saniyeler içerisinde virüsü yok eden bu ışın sistemi sayesinde virüsün bu mutasyonları geçirmeye zaman bulamayacağını bu nedenle tedavi yönetiminin etkinliğinin mutasyonlardan hiçbir şekilde etkilenmeyeceğinin altını çizmişti.

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Yeni tip Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalaráiçin Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Etiketler : Sağlık , Güncel

İlgili Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ geliştirildiKoronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Evden çalışma sisteminde verimli görüntülü görüşme yapmanın püf noktaları!Evden çalışma sisteminde verimli görüntülü görüşme yapmanın püf noktaları!
Home ofis nedir? Evden çalışmanın en etkili yolları neler?Home ofis nedir? Evden çalışmanın en etkili yolları neler?
Görüntülü görüşme için kullanabileceğiniz en iyi 10 uygulamaGörüntülü görüşme için kullanabileceğiniz en iyi 10 uygulama
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkıPandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?
’Şampiyonluk Turu Sami Yen’de’'Şampiyonluk Turu Sami Yen'de'
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (3)
EGER BİZ BULURSAK: diger ilaclar vesaire 12 - 18 ay arasinda sunulabilecek eger testler ise yaradigini gosterirse, onumuzde buyuk bir firsat var epeyde bir zaman var, bizim yigitler bulursa ucak dolusu heryere satilir once kendimizi hallettikten sonra harika olur . .
Cevap Yaz 0 1
VATANDAŞ: inşallah Türkiye Cumhuriyeti bulur rabbimin izniyle ilacını.
Cevap Yaz 0 3
MURAT B: yemeyip içmeyip bulun şunu. ülkemizde kalır sarmaye
Cevap Yaz 0 7

Manşet 

Haberler

Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Haberler
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Haberler
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Haberler
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Haberler
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Loading