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Koronavirüse karşı yerli ve milli dezenfektan kabini

Koronavirüse karşı yerli ve milli dezenfektan kabini Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgının ardından Çorum'da bir girişimci Otobüs durakları, semt pazarları,sağlık kurumları resmi daireler, fabrikalar, şehir meydanları gibi kalabalığın yoğun olduğu mekanlarda üç saniye gibi kısa...

08.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:59
Koronavirüse karşı yerli ve milli dezenfektan kabini
ÇORUM - Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgının ardından Çorum 'da bir girişimci Otobüs durakları, semt pazarları,sağlık kurumları resmi daireler, fabrikalar, şehir meydanları gibi kalabalığın yoğun olduğu mekanlarda üç saniye gibi kısa bir sürede dezenfekte yapabilen kabinlerin seri üretimine başladı.
Genç girişimci Cemal Özyılmaz tarafından yerli ve milli imkanlarla 4 farklı modelde üretilen dezenfektan kabinlerine yurt dışından da talep olduğu belirtildi.
Korona virüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını hatırlatan Özyılmaz, bu süreçte Çin'deki mücadele çalışmalarını göz önüne alarak Ar-Ge çalışmalarına hız verdikleri cihazları hizmete sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Geliştirdikleri cihazın sosyal temasın olduğu yerlerde dezenfekte sağlayarak virüsün bulaşma riskini ortadan kaldıracağını savunan Özyılmaz, "Otobüs durakları, semt pazarları, sağlık kurumları resmi daireler, fabrikalar, şehir meydanları gibi kalabalığın yoğun olduğu mekanlarda üç saniye gibi kısa bir sürede dezenfekte yapabilmektedir . Cihazımız teknik olarak otomasyon bir tasarımla çalışmaktadır. hareket sensörü ile devreye girer ve her türlü sıvıyı parçalayarak islak yüzey bırakmadan temizlik yapabilmektedir. Dezenfekten sonrası ilk 5 dakika zararlı bakterilerin yüzde 40'ı 15 dakika sonra da yüzde 87'si bakterilkerden temizlenmiş olur. Çorum sanayisinin girişimci ruhu ile ortaya Çıkardığımız ürünümüzü ülkemizin ve insanlığın bu zor günlerde hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kullanım alanlarına göre Dört model cihazla seri üretime devam etmekteyiz" dedi. Koronavirüse karşı yerli ve milli dezenfektan kabini

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorum, Ekonomi
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