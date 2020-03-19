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Koronavirüse Kürtçe dövizle dikkati çektiler

Batman'ın Gercüş ilçesinde sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması için çağrı yaptı.

19.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:20
Koronavirüse Kürtçe dövizle dikkati çektiler

Batman 'ın Gercüş ilçesinde sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması için çağrı yaptı.

Gercüş Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeli, koronavirüse karşı taşıdıkları, üzerinde Kürtçe "Yaşlının evi, yaşlının korunağı" ve Türkçe yazılı "Evinde kal Gercüş" dövizleri ile vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Batman, Gercüş, Güncel

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