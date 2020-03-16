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Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse meydan okuyan bir kadın klozet yaladığı anların görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta paylaştı.

16.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:35

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) için sosyal medyada ilginç videolar dolaşmaya devam ediyor. Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan TikTok'ta şimdi de Coronavirus Challenge (Koronavirüs meydan okuması) akımı başladı.

Ava Louise isimli bir kadın, lozeti yalayarak Coronavirus Challenge akımına katkısını verdi. Kadının paylaştığı bu iğrenç videonun ardından sosyal medyada bu videoyu izleyenler Ava Louise'i eleştiri yağmuruna tuttu.

Instagram 'ı aktif kullandığı öğrenilen Ava Louise isimli kadının Instagram'da 156 bin takipçisi bulunuyor. Louise, sosyal medya hesaplarındaki cüretkar fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Etiketler : Koronavirüs, Instagram, Magazin, Dünya

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Yorumlar (7)
KEMAL:Allahdan Korkmaz bi virüsten korkar olduk o viruses emri veren o Allh dır herseyi hakedyoruz
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KEMO:salgından dolayı yalayacak başka birşey bulamadıysa
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PSYCHO:ZAVALLI KIZ BAŞKA BİŞEY DEMİYORUM
Cevap Yaz 1 1
ORKESTRA:bu klozet yalıyo, öbürü türbe yalıyo. . asdsgsagdg salak heryerde salak
Cevap Yaz 0 7
PESİMİST:stupid woman
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...:O klozetin içinde geber
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GÜZ:Bakteri farklı virüs farklı. Ne demişler düşmanımin düşmanı dostumdur. Yada misafir misafiri istemez, evsahibi hiçbirini istemez mi daha uygun olurdu. Bazı bakteriler virüsü oldurse mesela.
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