Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KORONAVİRÜSE RAĞMEN 26 KİŞİ KAHVEHANEDE YAKALANDI

ESENLER'de kahvehaneye baskın yapan polis içeride 26 kişiyi yakaladı.

01.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:18
KORONAVİRÜSE RAĞMEN 26 KİŞİ KAHVEHANEDE YAKALANDI

ESENLER'de kahvehaneye baskın yapan polis içeride 26 kişiyi yakaladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı. Polis baskını sırasında bazı kişilerin kahvehanenin deposuna saklandıkları anlar kameraya yansıdı.

BASKIN SIRASINDA BAZILARI DEPOYA SAKLANDI

Esenyurt İnönü Mahallesi, Kemalpaşa caddesi üzerinde bir kahvehanede kalabalık bir grubun oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri içeri girdiklerinde kahvehaneni açık olduğunu ve içerdeki tüm masaların dolu olduğunu gördü. Baskın sırasında kahvehaneni deposuna saklanan bazı kişiler polis tarafından dışarı çıkartıldı. O anlar ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

HEPSİNE İŞLEM YAPILDI

Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane de 26 kişi hakkında idari işlem yapıldığı her birine Kaymakamlık tarafından 750 lira ile3 bin 180 lira arasında ceza kesileceği öğrenildi. Öte yandan işyerini çalıştıran Ersunal Ç.'ye ise TCK.195. maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi

Görüntü Dökümü:

---------------

-Baskın anı

-İçeride yakalananlar


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››KORONAVİRÜSE RAĞMEN 26 KİŞİ KAHVEHANEDE YAKALANDI - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

12:25: Çevreye atılan kullanılmış maske ve eldivenler tehlike saçıyor - Haber 12:25: Haliliye'deki aile sağlığı merkezleri dezenfekte ediliyor - Haber 12:25: Seyhan Belediyesinden sağlık kabini hizmeti - Haber 12:25: Korona virüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan yaşlı adama sürpriz doğum günü kutlaması - Haber 12:24: Meslek liselerinde maske üretimi başladı - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 10:37: Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber