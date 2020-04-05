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Koronavirüse rağmen futbola ara vermeyen ülkelere Tacikistan da eklendi

Tacikistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen futbola ara vermeyen diğer bir ülke oldu.

05.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:56
Koronavirüse rağmen futbola ara vermeyen ülkelere Tacikistan da eklendi
Tacikistan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen futbola ara vermeyen diğer bir ülke oldu.
Tacikistan 1. Futbol Ligi'nde 2020 sezonu, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz olarak oynanan üç maçla başladı.
Ligin ilk haftasında Khatlon, Istaravshan'ı 2-1 yenerken Kuktosh ile Regar TadAZ arasındaki mücadele 0-0, Lokomotive Pamir ile Fayzkand'ın karşılaştığı müsabaka ise 2-2 sona erdi.
Ülkede futbol sezonu, dün Istiklol'un Khujand'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı seyircisiz maçla açılmıştı.
Öte yandan Tacikistan'ın yanı sıra Belarus, Burundi ve Nikaragua da salgına rağmen lig maçlarına devam edilen ülkeler arasında yer alıyor.
Çin'in sınır komşusu Tacikistan, şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmediği açıklanan az sayıdaki ülkelerden biri olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Süper Kupa, Tacikistan, Futbol, Spor
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