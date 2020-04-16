Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı

Türkiye'de etkisini devam ettiren koronavirüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken; İstanbul Taksim'de hayat kadınlarının, fuhuş pazarlığı yaptığı anlar kameraya yansıdı.

16.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:49

Dünyada ve Türkiye 'de etkisini devam ettiren koronavirüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor. İstanbulluların birçoğu, hastalığın daha fazla yayılmaması için yapılan evde kal çağrılarına uyarken, bazı vatandaşlar ise hastalık yokmuş gibi yaşantılarını sürdürüyor.

Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı

TAKSİM'DE FUHUŞ PAZARLIĞI

Taksim'i mesken tutan hayat kadınları, koronavirüse rağmen fuhuş pazarlığı yapmaya devam ediyor. Kimselere aldırış etmeden cadde üzerinde müşteri bekleyen kadınların fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.Kaldırımda bekleyen kadınlardan biri, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra, anlaşamayınca uzaklaştı.

Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul’da fuhuş pazarlığı

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar (6)
HARUN ABİ:Görüntüdekiler kadın değil ki ! Hepsi harun abi.
Cevap Yaz 0 4
DÜRÜST:Bi kere onlar kadın DEĞİL doğru düzgün haber yapın .
Cevap Yaz 0 3
KADER''İN ARKADAŞI:Kader utansın .
Cevap Yaz 1 3
ALİ:herkes ekmeğinin peşinde ne yapsın yanii . . .
Cevap Yaz 1 9
MEMO:sen ekmeğini böylemi kazanıyorsun
1 1
GURBETCİ:Videodaki erkekler yandi ;)
Cevap Yaz 0 6

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Veyis Ateş’ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haberler
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Haberler ›› 3. Sayfa ››Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:44: (Özel) İstanbul'da duyarlı gençler ormandaki sokak hayvanlarını besledi - Haberler 10:43: İsrail'de onlarca araç alev alev yandı - Haberler 10:39: Üvey babası ve üvey kardeşini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı - Haberler 10:34: Bacağı kopma noktasına gelen yaralıyı, Mehmetçik helikopterle götürdü - Haberler 10:31: Cezaevinden çıktı, kaza yaptı - Haberler 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:56: Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor - Haberler 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı