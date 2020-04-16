Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı
DÜNYADA ve Türkiye'de etkisini devam ettiren koronavirüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor.
16.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:32
Taksim'i mesken tutan hayat kadınları, koronavirüse rağmen fuhuş pazarlığı yapmaya devam ediyor. Kimselere aldırış etmeden cadde üzerinde müşteri bekleyen kadınların fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.Kaldırımda bekleyen kadınlardan biri, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra, anlaşamayınca uzaklaştı.- İstanbul
Kaynak: DHA