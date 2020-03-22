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Koronavirüse rağmen kayak keyfi

DÜNYAYI tehdit eden koronavirüsa rağmen kayak severler Palandöken'e çıktı.

22.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:41
Koronavirüse rağmen kayak keyfi

DÜNYAYI tehdit eden koronavirüsa rağmen kayak severler Palandöken 'e çıktı. Evden çıkılmaması konusunda yapılan tüm uyarılara rağmen Palandöken'in pistlerini dolduran tatilciler, "Hava mis gibi. Korona burada yaşamaz. Tedbir açısından en mantıklı yer burası" diyerek kayak keyfi yaşadı.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, küresel hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen tatilcilerin uğrak yeri oldu. Yaklaşık 1 metre karın olduğu Palandöken'i dolduran kayak severler, koronavirüsten korunmak için en iyi yerin Palandöken olduğunu öne sürdü. Kent merkezine 5, hava limanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler içerisinde yetkililerin önemle 'evde kalın' uyarılarına rağmen Palandöken'e çıkan tatilcilerden Erol Bey, "Burası daha emniyetli, daha güzel. Tavsiye ederim gelsinler buraya. Kapalı değil açık hava, Aralarda 10 metre fark var. Milletimizde moralini bozmasın, hayat devam ediyor. Allah'ın izni ile hiçbir şey olmaz" diyerek her türlü riske karşı kayak yapmanın keyfini yaşadı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Palandöken, Güncel

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