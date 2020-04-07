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Koronavirüse rağmen kumar oynayanlara polis baskını

SİNOP'ta, polis tarafından baskın düzenlenen 2 adreste, kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 'kumar oynamak' ile 'sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından para cezası kesildi.

07.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:20
Koronavirüse rağmen kumar oynayanlara polis baskını

SİNOP'ta, polis tarafından baskın düzenlenen 2 adreste, kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 'kumar oynamak' ile 'sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından para cezası kesildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,  kumar oynandığı belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerden biri 3 katlı tripleks villa oldu. Villadakilerden 4'ü kumar oynarken yakalandı. İçerideki toplam 9 kişi ifade işlemi için emniyete götürüldü.

Erfelek ilçesinde de baskın yapılan kahvehanede 6'sı kumar oynarken yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

Polis , 2 adresteki toplam 16 kişiden 10'una 'kumar oynamak', 'koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından toplam 38 bin 172 TL para cezası kesti.

Öte yandan baskın yapılan adreslerin birinde, kumar oynanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sinop, Polis, Güncel
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