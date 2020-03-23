Koronavirüse rağmen Türkiye'ye gelen turist sayısı şubatta yükseldi, Çinli turist ise yüzde 82 düştü
Ocak-Şubat döneminde gelen yabancı turist sayısında ise geçen 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 3 milyon 520 bin 547’ye ulaştı.
23.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:16
Yeni tip koronavirüs Covid-19 salgınına rağmen Şubat ayında Türkiye 'yi ziyaret eden turist sayısı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 3,8 artarak 1 milyon 733 bine yükseldi. Çinli turist sayısı ise aynı dönemde yüzde 82 azalarak sadece 5 bin 644 oldu. Uçak seferlerinin durma noktasına gelmesinden dolayı koronavirüsün turizmde asıl etkisini mart ayından itibaren göstermeye başlaması bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Şubat ayında Türkiye'ye 1 milyon 733 bin 112 yabancı turist geldi. Bu sayı Şubat 2019'da 1 milyon 670 bin 238 idi. Bir yıldaki 63 bin kişilik artış yüzde 3,8'e denk geliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Şubat ayında Türkiye'ye 1 milyon 733 bin 112 yabancı turist geldi. Bu sayı Şubat 2019'da 1 milyon 670 bin 238 idi. Bir yıldaki 63 bin kişilik artış yüzde 3,8'e denk geliyor.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, turist, Dünya