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Koronavirüse yakalan 93 yaşındaki kadın ile doktor iyileşerek taburcu oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanmasının ardından tedavisi tamamlanan 93 yaşındaki Alye Gündüz hastalığı yenerek, taburcu edildi.

10.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:07
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanmasının ardından tedavisi tamamlanan 93 yaşındaki Alye Gündüz hastalığı yenerek, taburcu edildi.
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1 Nisan'da Kovid-19 tanısıyla tedavi altına alınan 93 yaşındaki Gündüz, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Hastalığı yenmesinin ardından bugün taburcu edilen Gündüz, sağlık çalışanları ve hastalarla vedalaşarak hastaneden ayrıldı.
Gündüz, "Allah herkesten razı olsun. Herkese şifa diliyorum. Allah devletten razı olsun." diye konuştu. Koronavirüse yakalan 93 yaşındaki kadın ile doktor iyileşerek taburcu oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, 1 Nisan, Güncel
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