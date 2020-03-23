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Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını söyleyen ünlü oyuncu Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından müjdeli haberi vererek "Tamamen iyileştim" dedi.

23.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:26

James Bond filmindeki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Olga Kurylenko, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından "Corona virüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım" diyerek virüse yakalandığını söyledi. Dün yeni paylaşım yapan oyuncu, hastalıktan kurtulduğunun müjdesini verdi.

"TAMAMEN İYİLEŞTİM"

Instagram hesabından çocuğuyla olan bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, Covid 19 hastalığının semptomlarından tamamen kurtulduğunu söyledi. Olga Kurylenko paylaşımında İngiltere ve bazı ülkelerde kutlanan Anneler Günü nedeniyle iyi dileklerini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım." 40 yaşındaki Kurylenko hala sabahları biraz öksürdüğünü ancak iyileştiğini ve gayet iyi hissettiğini belirtti.

Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu

KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bir hafta önce Instagram hesabından kendisini karantinaya aldığını söyleyen oyuncu, "Corona virüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" diyerek kötü haberi vermişti.

Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Etiketler : Olga Kurylenko, James Bond, Magazin

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Yorumlar (2)
TAM İZLİYORUM:Hasta tipi var zor toparlar.
Cevap Yaz 1 1
ZİYAA:Rtük uyuma Esra Erolda konuklar yanyana oturuyor.Hani 1 metre mesafesi?
1 1

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