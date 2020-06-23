Koronavirüse yakalanan ABD'deki Pizza şampiyonu Akdeniz evsizlerin umudu oldu

Koronavirüse yakalanan ABD'deki Pizza şampiyonu Akdeniz evsizlerin umudu olduWashington, (DHA) ' ABD'ye cebinde 320 dolarla gelen ünlü pizzacı Hakkı Akdeniz, ABD'de 'Yılın en başarılı kişisi' ve "en yardımsever şahıs" ödüllerini aldı.

23.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:10
Koronavirüse yakalanan ABD'deki Pizza şampiyonu Akdeniz evsizlerin umudu oldu
Washington, (DHA) ' ABD'ye cebinde 320 dolarla gelen ünlü pizzacı Hakkı Akdeniz, ABD'de 'Yılın en başarılı kişisi' ve "en yardımsever şahıs" ödüllerini aldı. Koronavirüse yakalandıktan sonra virüsü yenen Akdeniz, New York'ta evsizlere, Türk öğrencilere ücretsiz pizza, çadır, uyku tulumu ve maske dağıtıyor.
ABD'nin New York kentinde yaşayan ünlü Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, koronavirüse yakalandı. Virüs savaşını kazanan Akdeniz, New York'ta evsizlere, Türk öğrencilere ücretsiz pizza, çadır, uyku tulumu ve maske dağıtıyor. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan 'Pizza Kralı', bu süreçte koronavirüs olduğunu ve sonunda hastalığı yendiğini belirtti. New York'ta Covid-19 vakasının fazla olduğunu ve geçtiğimiz ay koronavirüse yakanlandığını ifade eden Akdeniz, Covid-19'u yendik. Çok şükür iyiyiz. Temizliğe dikkat ediyoruz dedi. Virüsten kurtulan Akdeniz, New York ve New Jersey'de yaşayan Türk öğrencilere destek olmak üzere Soho'daki pizza dükkanında ücretsiz pizza verdiğini söyledi. Akdeniz, Biz ne günler görmüşüz en kötü günümüz böyle olsun' diyerek, yardıma ihtiyaç duyulan herkesin hizmetinde olduğunu ifade etti.
DİYARBAKIR'DAKİ LAHMACUN ÇIRAKLIĞINDAN NEW YORK'TA PİZZA PATRONLUĞUNA
ABD'ye ilk geldiğinde kendisinin de sokakta kaldığına dikkat çeken Hakkı Akdeniz, o günlerini unutmadığına dikkat çekerek, salgın boyunca her pazartesi ve çarşamba günleri evsizlere pizza dağıttığını söyledi. Geçirdiği zor dönemleri asla unutmadığını ifade eden Akdeniz açıklamasını şu sözlerle sürdürdü 'Diyarbakır Silvan lahmacuncuda çırak olarak çalışıyordum. New York'ta 2009 yılında kendime borçla dükkan açtım. Çok zorluklar yaşadım ama toplam 16 dükkana ulaştım, şükürler olsun. Hayatımda hep yokluk çektim. Yokluğun ve zorluğun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bir eviz kardeşimi gördüğümde onu çok iyi anlıyorum, elimden geldiğince evsizlere yardım etmeye çalışıyorum. Bunlardan dolayı 20'ye yakın ödül aldım. Yılın girişimci, örnek insan ve farklı plaketlere layık oldum' dedi. Dürüstlüğün her kapıyı açan bir anahtar olduğuna inanan Akdeniz 'o anahtar herkeste olmalı' diyerek sözlerini noktaladı.
HAKKI AKDENİZ KİMDİR
Pizza Kralı olarak adını duyuran Hakkı Akdeniz, 1980 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğdu. Çok fakir bir ailenin çocuğu olan Akdeniz, 13 yaşına kadar Diyarbakır'da ayakkabı boyacılığı yaptı ve lahmacun fırınında çalıştı.
1997 yılında Kanada'daki abisinin yanına göç etti. Abisinin dükkanında pizza yapmayı öğrenen Akdeniz'i şampiyonluğa yükseltecek pizza serüveni de böylece başlamış oldu.
Akdeniz, hayırsever kişiliği ve iş dünyasında elde ettiği başarılarla gerek New York'ta gerek se dünya çapında sayısız ödül ve plaketle onurlandırıldı. ABD'de bulunan ulusal ve uluslararası yayın kanalları, Hakkı Akdeniz hakkında başarılarından ve hayır işlerinden dolayı sık sık haber yapmaktadır. Koronavirüse yakalanan ABD’deki Pizza şampiyonu Akdeniz evsizlerin umudu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Akdeniz, DHA, Güncel, Haber

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