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Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti

Dün yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran sunucu Burak Akkul, kendisiyle ilgilenen doktoruyla çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Sunucunun yanına gelen doktorda sadece ağız maskesi olması ise tepki çekince Akkul paylaşımı sildi. Fotoğrafı gören kullanıcılar, "Doktor bile bunu yapıyorsa vay halimize" yorumunu yaptı.

17.03.2020 07:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:35

Teve 2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul, dün sosyal medya hesabından günlerdir koronavirüs şüphesiyle hastanede yattığını ancak test sonucunun açıklanmadığını söyledi. Dün akşam saatlerinde yeni bir video yayınlayan sunucu, koronavirüse yakalandığını ve yaşadığı süreci anlattı. Akkul'un kendisiyle ilgilenen doktoruyla yaptığı paylaşım ise sosyal medyada infial yarattı.

DOKTORUN TEDBİRSİZLİĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Sağlık durumuyla ilgili yaşanan tüm gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan sunucu, dün akşam saatlerinde kendisiyle ilgilenen doktoruyla selfie çekerek takipçileriyle paylaştı. Ancak doktorun bu ciddi virüs alarmında sadece maske takarak Burak Akkul'un karantinada olduğu odaya girmesi ve hastanın yanına sokularak poz vermesi sosyal medyada tepki çekti. Binlerce sosyal medya kullanıcısı "Doktorlar bile bu haldeyse vay halimize", "Şaka gibi ya bu kadarı da olamaz" ve "Bu yapılan sorumsuzluk" diyerek Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Burak Akkul'un ilk paylaşımı

FOTOĞRAFI HEMEN SİLDİ

Burak Akkul'un yayınladığı fotoğraf kısa sürede gündem olup binlerce kişi tarafından paylaşılınca fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı. Oyuncu aynı fotoğrafı bu sefer de sadece kendi yüzünü yakınlaştırarak paylaştı.

Burak Akkul'un tepkiler sonrası paylaştığı yeni fotoğraf

"ATEŞ VE HALSİZLİK VARDI"

Dün akşam saatlerinde test sonucunu alan Burak Akkul, Uçankuş TV'ye telefonla bağlanarak yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "4 Mart'ta İngiltere 'ye gittik. Bir kaç gün sonra öksürük ve ateş başladı. Belçika çekimlerini iptal edip Türkiye'ye geldik. Ben de bademcik iltihabı var ve senede 2 defa öksürük oluyor. O olduğunu sandım ilk başta, kuru bir öksürüktü. İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Ateş ve halsizlik vardı. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduk. Bugün hastanede 5. günüm ve koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Ama bugün ilk defa ateşli öksürük yoktu. 6 gündür bu hastalığı çekiyorum. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor."

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Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Etiketler : İngiltere, Magazin

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Yorumlar (13)
ADSIZ:TEMAS HALİNDE BULAŞMIYOR MU HAVADAN OKSİJEN YOLUYLA BULAŞIYORSA HEPİMİZ RİSK ALTINDAYIZ.
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ANGARALI:burak efendinin yaptığı resmen bu ülkeye ihanet
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ALİ:İnsanlarımız hem bilinçsiz hem bencil. Bana bir şey olmaz diyor. Gençliğine güveniyor ama hiç yaşlı insanları düşünmüyor. Belki sana bulaşacak sende diğer insanlara bulaştıracaksın. İnsanların ocaklarına ateş düşüreceksin. Bundan büyük kul hakkı mı var?
Cevap Yaz 0 0
HASTALİK HASTASİ:Turkiyeye niye geldin be adam
Cevap Yaz 2 5
ADAM.:Ahanda gidiyorum.Beni çok ararsınız.
2 0
SOKAĞA ÇIKMAYIN:DOKTOR BUNU YAPIYOR DÜŞÜN VE SOKAĞA ÇIKMA YA DA SEN BİLİRSİN
Cevap Yaz 0 2
...:Adam hastanede karantinada ama aklı sosyal medyada doktora da pes yani durumun ciddiyetinin farkında değiller
Cevap Yaz 3 25
....:hastalık İngiltere''de başladı diyorsun orada muayene olsa idin ne diye geliyorsun durumu bile bile
Cevap Yaz 2 21
XXX:aynen. . gelene kadar nelere kimlere bulaştırdı kimbilir
2 8
FFF:doktor yeterince önlem almış gibi gözükmüyor.
Cevap Yaz 3 7

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