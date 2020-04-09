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Koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak'tan yeni açıklama

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz gün corona virüse yakalandığını açıklamıştı. Tatlıses bugün yeni bir açıklama yaptı

09.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:32
Koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak'tan yeni açıklama

Çıtak , durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak şunları söyledi: "Her şeyi olduğu gibi sahnede olup şarkı söylemeyi çok özledim. Şimdilik koklayabilme, tat alabilme ve hayatta kalmayı halledelim de..."

SEVGİLİSİ TABURCU OLMUŞTU

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı, Dörter'in test sonucu pozitif çıkmıştı. Levent Dörter, 10 günlük tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak, Çıtak, Magazin
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