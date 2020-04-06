Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüse yakalanan Esra Balamir yaşadıklarını anlattı

Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Esra Balamir, bugün görüntülü bağlandığı canlı yayında sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu

06.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:33
Koronavirüse yakalanan Esra Balamir yaşadıklarını anlattı

Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 18 gündür evinde karantinada olan Balamir, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta isimli programa görüntülü olarak bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

'ATEŞİM ÇIKTI AMA...'


Hastalığın belirtilerinden ve sonrasında yaşadıklarından bahseden Balamir, şunları söyledi: "Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar 'iki güne çıkacak' dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, 'evden çıkmayın' dediler. Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı."


'NEGATİF ÇIKANA KADAR DEVAM EDECEK'


"İlacı kapıya kadar getirdiler her gün arıyorlar. Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar negatif çıkana kadar böyle devam edecek."


'SİGARA KULLANMIYORUM'


"Ben üçüncü gündeyim. Başka hastalıklarım da var. Dalağım yok. Binlerce kez şükürler olsun ki, bütün bunlara rağmen solunum sıkıntısı çekmedim. Bu hastalığı atlattıktan sonra güzel olan şey vücudumun bağışıklık kazanacak olması. Solunum sıkıntısı çekmedim ben, sigara kullanmıyorum bu yüzden diye düşünüyorum. Kendimi koruduğum için dirençli olduğumu düşünüyorum."




'DAHA RAHAT NEFES ALIYORUM'

"18 gün boyunca hiç evden çıkmadık. Market işlerimiz oldu, dışarıdan bir kez pizza söyledim. Ben birkaç gün boyunca hiç belirtisini anlamadım. Taşıyıcı gibiymişim. Bu süreçte sokakta olsam belki binlerce insana yaymış olabilirdim. Benim hiç kimseyle bir diyaloğum yoktu. Eve kimseyi çağırmadım ama yine de geldi bizi buldu. İnsanların rahatlığını anlayamıyorum. Her sabah daha iyi uyanıyorum. Burnumda tıkanıklık vardı şimdi daha rahat nefes alıyorum. 2 gün sonra test yapıldığında negatif çıkacak diye ümit ediyorum."

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Esra Balamir, Kanal D, Magazin
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››Koronavirüse yakalanan Esra Balamir yaşadıklarını anlattı - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan, koronavirüse yakalandı Magazin
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, koronavirüse yakalandı
Aşk-ı Memnu yeniden yayınlanmaya başladı, Twitter yıkıldı Magazin
Aşk-ı Memnu yeniden yayınlanmaya başladı, Twitter yıkıldı
Boşanacakları konuşulan Sarıoğlu çifti, bebek müjdesi verdi Magazin
Boşanacakları konuşulan Sarıoğlu çifti, bebek müjdesi verdi
Yasmin’den ilginç karantina tavsiyesi! Yere uzanıp poz verdi Magazin
Yasmin'den ilginç karantina tavsiyesi! Yere uzanıp poz verdi
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, kendisine ’Vatan haini’ diyenlere sert çıktı Magazin
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere sert çıktı
Koronavirüse yakalanan Esra, yaşadıklarını anlattı: Grip zannettim Magazin
Koronavirüse yakalanan Esra, yaşadıklarını anlattı: Grip zannettim
Ünlü oyuncu, ’Kıymetlim’ dediği yakınını koronaya kurban verdi Magazin
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Sosyal izolasyon kuralını çiğneyen Demet, evde mangal partisi verdi Magazin
Sosyal izolasyon kuralını çiğneyen Demet, evde mangal partisi verdi

Son Dakika Magazin Haberleri

15:21: Sadettin Saran berber oldu! - Magazin 15:18: İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı - Magazin 14:32: Koronavirüsten korunurken tetiklenen 7 cilt sorunu - Magazin 14:32: Aşk 101 dizisinin yeni fragmanı - Magazin 14:32: Koronavirüse yakalanan Esra Balamir yaşadıklarını anlattı - Magazin 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 14:25: Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu - Magazin 11:58: Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben - Magazin 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber 11:04: Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı - Magazin 10:00: Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Magazin