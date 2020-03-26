Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in doktorundan açıklama geldi

İşte Habertürk 'e konuşan Prof. Dr. Celalettin Kocatürk'ün açıklamaları: "Fatih Terim'in şuan durumu iyi. İnşallah böyle devam eder.

Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili durumlar var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde tespit edildi."& ;





Kaynak: Snob Magazin