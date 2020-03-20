Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı - Spor

Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı

İtalya Serie C ekibi Reggio Audace'de forma giyen Alessandro Favalli, "2 Mart günü çok kötü bir şekilde uyandım. Ateşim vardı, baş ağrım vardı ve gözlerim yanıyordu. Gece belirtiler vardı, titriyordum" dedi.

20.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:00

İtalya Serie C ekiplerinden Reggio Audace'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve İtalya'da Covid-19 çıkan 2. futbolcu olan Alessandro Favalli, yaşadıklarını anlattı.

Belirtileri çok ciddi bir şekilde hissettiğini kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, "2 Mart günü çok kötü bir şekilde uyandım. Ateşim vardı, baş ağrım vardı ve gözlerim yanıyordu. Gece belirtiler vardı, titriyordum. Şüphelenmiştim çünkü Ocak ayında çoktan grip olmuştum. Ailemi aradım ve onlar da aynı belirtilere sahip olduklarını söylediler. Birkaç gün önce bir aile yemeğimiz vardı ve hepimizin kaptığını hissettim. Kendim için hiç korkmadım, hiç kötü hissetmedim. Akrabalarım için daha çok endişelendim. Benden daha yaşlı ve daha kötü durumdalardı, benden kötüydüler" ifadelerini kullandı.

"LİGLER DEVAM EDİNCE ŞAŞIRDIM"

İtalya'da tehdide rağmen liglerin devam etmesine tepki gösteren Favalli, "Profesyonel kulüplerin ve liglerin devam ettiğini gördüğüm için şaşırmış durumdaydım. Seyircisiz oynama kararı bile yanlıştı. Serie A'da bir oyuncunun testleri pozitif çıksaydı, liglerin hemen duracağını biliyordum" dedi. Serie A'da koronavirüs testi pozitif çıkan ilk oyuncu, Juventus'un defansında görev alan Daniele Rugani oldu.

(Sporx)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı

Haberin Videosu :

Koronavirüs salgınına yakalanan Reggio Audace'de forma giyen Favalli, yaşadıklarını anlattı
Etiketler : Koronavirüs, İtalya, Spor

İlgili Haberler

Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimlerKoronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Adil Rami’nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Spor
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen yıldız oyuncunun başı dertte! Spor
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen yıldız oyuncunun başı dertte!
Beşiktaşlıları sevinçten uçuracak haber! Talisca yönetime mesaj yolladı Spor
Beşiktaşlıları sevinçten uçuracak haber! Talisca yönetime mesaj yolladı
Çağlar Söyüncü, sosyal medyadan koronavirüs için çağrı yaptı Spor
Çağlar Söyüncü, sosyal medyadan koronavirüs için çağrı yaptı
İki takım arkadaşı koronaya yakalanan Merih’in test sonucu belli oldu Spor
İki takım arkadaşı koronaya yakalanan Merih'in test sonucu belli oldu
Trabzonspor metin gönderdi, Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı Spor
Trabzonspor metin gönderdi, Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı
F.Bahçe de evden çalışma sistemine geçti Spor
F.Bahçe de evden çalışma sistemine geçti
Yıldız isimden çarpıcı karar: G.Saray’dan ayrılıp, ülkeme döneceğim Spor
Yıldız isimden çarpıcı karar: G.Saray'dan ayrılıp, ülkeme döneceğim

Son Dakika Spor Haberleri

Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek - Spor Sion'da 9 futbolcuyla yollar ayrıldı! Maaş kesintisi kabul edilmeyince... - Spor Isparta Davraz Kayak Kızak Takımından Türkiye dereceleri - Spor Alex heykeline maskeli ve eldivenli koronavirüs önlemi - Spor Panathinaikos'ta Pitino'nun sözleşmesi feshedildi - Spor Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya - Spor Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım - Spor Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı - Spor Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı - Spor Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı - Spor
Loading