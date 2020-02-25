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Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı

Son dakika: Koronavirüse yakalandığını açıklayan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi'nin dün düzenlediği basın toplantısında terlediği ve sık sık terini silmesi dikkatlerden kaçmadı.

25.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:52

Bugün koronavirüse yakalandığını açıklayan Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi'nin dün çekilen görüntülerinde terlediği ve sık sık terini sildiği anlar hastalığın önceden habercisi olarak yorumlandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs İran'a da sıçradı. İran'da 16 kişinin ölümüne neden olurken İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi de kendisinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

TERLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

İreç Herirçi'nin dün çekilen görüntüleri bugün gelen virüs kaptığı haberlerinin ardından anlam kazandı. Herirçi, dün İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'yle yaptığı basın toplantısında terlediği için sık sık terini sildi. Koronavirüsün öne çıkan belirtilerinden biri; kişide görülen yüksek ateş. Vücut sıcaklığının hızlı ve aşırı bir şekilde artması kişilerde terlemeye yol açıyor.

KARANTİNA KARŞITI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Herirçi, dün düzenlediği basın toplantısında karantinaya karşı olduklarını belirtip "Karantinayı desteklemiyoruz. Çünkü 1. Dünya Savaşı'dan kalma bir uygulama. Çin de bundan memnun kalmadı. Kum'u kapatsak, insanlar diğer şehirlere gider ve virüs ülkeye yayılır" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'da 16, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şöyle sıralandı: Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1.

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Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı

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HABER YORUMLARI (30)
EYVAH EYVAH:YANINDA KONUŞANDA GÜMBÜRTÜYE GİTTİ O ZAMAN
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CO:sınır kapısından elini kolunu sallayan suriyeli iranlı ıraklı afganlısı doldu kaldı nefret olsuın
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8 2
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ALP:Salgın hastalıklar, doğal afetler, depremler, ne çok arttı.
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6 0
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DOĞAL ÜRÜNLER:cideritis congesta dağ adaçayı tüm grip virüslerine karşı etkili olduğu kesin. soğuk havalarda günde 2 cay bardağı içmek iyi gelir.
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DİYARBAKIRLI:bize gelmez demekle büyük konuşmayın. çin Türkiye''ye bakın ne kadar uzaktaydı. ama işte kapımıza dayandı. yine de ALLAH yardımcımız olsun.
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VATANDAŞ:E iyide nerde maskesi bu adamın. Sağlıkçı olacaklar birde
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YENİ SİSTEM ROBOTLAR:Gerçekten çok tuhaf şeyler oluyor İran''da. Ayrıca kadere inanç onları bilimin karşısına koyuyor. Galiba topyekün tüm kabile üyeleri korona virüs ile güme gidecek gibi görünüyor.
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3 0
MEHMET:Yolçu uçağını seyir füzesi diye vuranlardanmaske beklemek
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19 4
HEY GİDİ:sağlık bakanımız halka doğru düzgün açıklama yapmalı. Ne tür önlemler alındı ve neler planlanıyor. Artık tüccar kafasını evine bıraksın ve toplumun sağlığı için neler yapabilir kendini bunlarla yorsun. üstün körü çalışma yaptırdığı fikri yaygınlaştıkça insanlar huzur oluyor. GELECEK PLAN PROGRAMI NEDİRRR
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RACO:''türke bişey olmaz , kelle paça için bişeyiniz kalmaz'', Türkiye''de durum bu:))
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Sağlık

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