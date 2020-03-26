Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 21 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da, virüse yakalanan ve 17 gündür tedavi gören 38 yaşındaki Fausto Russo, hastane odasında yaşadıklarını anlattı.

"HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM ZOR BİR DURUM"

Lazio bölgesindeki Latina kentinde yaşayan 38 yaşındaki spor eğitmeni Russo, 5 Mart'ta yüksek ateşle başlayan ilk belirtilerin ardından 8 Mart'ta hastaneye kaldırıldı. 5 Mart'ta yüksek ateşle başlayan ilk belirtilerin ardından 8 Mart'ta hastaneye kaldırıldı.

"Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor" diyen Fausto Rosso, virüs kapan herhangi biriyle temas etmediğini belirtti. Rosso, "O balona benzeyen başlıkla 6 gün 6 gece geçirdim. Hayal etmek ve anlamak çok zor. Zaman geçmiyor. Hayatım boyunca unutmayacağım zor bir durum bu" ifadelerini kullandı.

"ATEŞİM EN SON 10 YIL ÖNCE YÜKSELMİŞTİ"

38 yaşında olduğunu ve hiç sigara içmediğini, kronik bir rahatsızlığının bulunmadığını ifade eden Rosso, "Ateşim en son 10 yıl önce yükselmişti" dedi.

İTALYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan,İtalya'da ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı ise 57 bin 521'e ulaştı.