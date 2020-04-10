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Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, hastalığı tamamen atlattığını söyledi.

10.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:44
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal 'ın teknik direktörü Mikel Arteta, hastalığı tamamen atlattığını söyledi.
Arteta, BBC'ye yaptığı açıklamada, koronavirüsün getirdiği zorlukların herkesi etkilediğini belirterek, "Ailem, akrabalarım ve tanıdığım birçok insan bu karmaşık durumla mücadele etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Geçen ay koronavirüse yakalannlığını hatırlatan 38 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Şimdi tamamen iyileştim, kendimi çok iyi hissediyorum." yorumunu yaptı.
Eşine ve başka bir kişiye daha virüsü bulaştırdığını kaydeden Arteta, onların da hastalığı atlattığını ve durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mikel Arteta, Arsenal, Spor
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