Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım

Birçok Avrupa devinin kalesini koruyan ve son olarak Aston Villa forması giyen 37 yaşındaki İspanyol kaleci Pepe Reina, koronavirüs salgınından nasibini alan futbolcular arasında. Yaklaşık iki hafta önce koronavirüs belirtileri yaşayan ve konuyla ilgili olarak Corriere dello Sport'a özel bir röportaj veren Reina, "Şu an tek yaptığım koronavirüs ile girdiğim savaşı kazanmak" dedi.

"YORGUNLUK HİSSİ HİÇ GEÇMİYORDU"

Reina, "Virüsün ilk belirtilerini yaşadıktan sonra çok yorgun hissettim. Ateş, kuru öksürük ve hiç bitmeyen bir baş ağrım vardı. Yorgunluk hissi hiç geçmiyordu. Uzun süre nefessiz kaldığım anlar en zor zamanlarımdı. 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım. Hayatımın en kötü anıydı. Oksijen alamadığımı anladığımda gerçekten korktum. Sonu olmayan bir korku, sanki boğazım birden bire kapanmıştı. Sonuç olarak ilk 6-7 günü evden çıkmadan geçirdim" şeklinde konuştu.

BARCELONA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Barcelona altyapısında yetişen Reina, 2002'de Villarreal'e transfer oldu. 2005-2013 yılları arasında Liverpool kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi, sonrasında Napoli, Bayern Münih ve Milan gibi ekiplerde mücadele etti. 37 yaşındaki tecrübeli kaleci, sezon başında Milan'dan Aston Villa'ya kiralık olarak gönderilmişti.

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