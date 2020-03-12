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Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti

Juventuslu Daniel Rugani'nin koronavirüs teşhisi konmadan önce paylaştığı fotoğraf Türk futbolseverleri endişelendirdi. Konu ile ilgili Juventus cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

12.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:51

Koronavirüs teşhisi konan Daniele Rugani'nin sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf Türk futbolseverlerin endişelenmesine neden oldu.

Rugani'nin Inter maçından sonra Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta tüm takımın arasında kutlamalara katıldığı görüldü. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da fotoğrafta Rugani'nin hemen önünde olması sebebiyle Türk futbolseverlerin endişesi bir kat daha arttı.

JUVENTUS'TAN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Koronavirüs teşhisi konulan Daniele Rugani'nin paylaştığı fotoğrafın ortaya çıkmasından sonra Türk futbolseverler sakatlık dönemi geçiren Merih Demiral'ın son durumuna dair endişe duydu.

Konuyla ilgili Merih Demiral'dan Juventus kulübünde yaşananlara dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşte Rugani'nin paylaştığı fotoğraf;

Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Etiketler : merih demiral, Koronavirüs, Juventus, Spor

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