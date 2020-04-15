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Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti

Juventus, Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'ye yapılan son koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını ve iki oyuncunun da iyileştiğini belirtti.

15.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:26

İtalyan devi Juventus , koronavirüse yakalanan Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin hastalığı atlattığını duyurdu.

SON TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Juventus'tan yapılan açıklamada, Matuidi ve Rugani'ye yapılan son koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. İki oyuncunun da iyileştiği ve evlerindeki karantina süreçlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Juventus'ta daha önceden Paulo Dybala koronavirüse yakalanmış ve geçtiğimiz hafta iyileşmişti.

Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti
Etiketler: Blaise Matuidi, Juventus, Spor
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