Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti

İtalyan devi Juventus , koronavirüse yakalanan Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin hastalığı atlattığını duyurdu.

SON TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Juventus'tan yapılan açıklamada, Matuidi ve Rugani'ye yapılan son koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. İki oyuncunun da iyileştiği ve evlerindeki karantina süreçlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Juventus'ta daha önceden Paulo Dybala koronavirüse yakalanmış ve geçtiğimiz hafta iyileşmişti.