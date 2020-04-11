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Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben iyileştim arkadaşlar. Darısı tü hastaların başına" diyerek müjdeli haberi verdi.

11.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:09

Amerika'da yaşayan şarkıcı Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz hafta dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bir süredir tedavi gören Sağıroğlu, güzel haberi de takipçileriyle paylaştı.

"BEN İYİYİM, DARISI TÜM ŞİFA BEKLEYENLERİN BAŞINA"

Gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan 53 yaşındaki Demet Sağıroğlu, Instagram hesabından paylaşım yaparak "Ben iyileştim arkadaşlar. Ateş, kanlı öksürme, titreme ve ishal haricinde tüm belirtileri yaşadım ve şimdi iyiyim. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına. Destekleriniz ve mesajlarınız için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum" dedi.

Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi

"AZ ATEŞİM VAR VE HALSİZİM"

Demet Sağıroğlu koronavirüse yakalandığını da şu sözlerle duyurmuştu: "Gazetelerde çıkan haber yüzünden beni merak eden sevgili aileme, dostlarıma, sevdiklerime, zaman zaman bana ulaşamayanları cevapsız ve merakta bırakmamak için yazıyorum bu yazıyı. Maalesef tam bu zaman da telefon bazı applicationları, (uygulamaları) her şeyi siler oldu, WhatsApp da dahil. Evet, New York'ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım ama endişelenmeyin lütfen. Çevremizde birçok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum. Az ateşim var hep. Bu virüs ilginç bir canlı, herkeste farklı semptomlar olduğunu da duyuyorum. Test yaptırmadım ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine geçtim. Biraz halsizim."

Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi

"SİZ O VİRÜSLERDEN GÜÇLÜSÜNÜZ"

Kimseyi endişelendirmemek için yakınlarım haricinde bildirmedim. Herkese ilgi ve sevgisinden dolayı minnettarım, teşekkür ederim. Sizler, ailem ve dostlarım; bana sevginin kıymetini bir kere daha gösterdiler ve gösteriyorsunuz, teşekkür ederim. Her türlü hastalık geçiren ve geçirecek herkese çok geçmiş olsun. Siz o virüslerden güçlüsünüz, unutmayın! Sizlere geçen sene yaptığım 'Geçiş' tablomla seslenmek istedim bu sefer. Sezgi, kaçmak, boyut değiştirmek, kendiyle yüzleşmek ya da nasıl adlandırırsanız... Geçişler'de parçanı bıraksan da evren; Pollyanna'nın penceresinden bakanlar için, ışıltıyla gülümsemeye devam eder. Kendinize ve kıymet verdiklerinize iyi davranın. Çok sevgiler güzel ailem, güzel kardeşlerim, tanıdıklarım, tanımadıklarım..."

Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Demet Sağıroğlu, Instagram, Magazin

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