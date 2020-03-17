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Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu: Ateşler içinde yanıyorum!

James Bond serisinin 2008 yapımı 'Quantum of Solace' filminde ajan rolüne hayat veren oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası yaşadıklarını sosyal medyada anlattı

17.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:00
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu: Ateşler içinde yanıyorum!

Tüm dünyaya yayılan corona virüs salgınından etkilenen ve dün test sonucunun pozitif çıktığını anlatan oyuncu Olga Kurylenko yaşadıklarını Instagram sayfasında aktardı.

Ukrayna doğumlu Fransa vatandaşı 40 yaşındaki oyuncu "Teşekkürler" yazılı bir görsel eşliğinde yaptığı paylaşımda iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti ve yaşadığı deneyimi aktardı.

Ünlü oyuncu, 39 derece ateşli olmasına rağmen kendisini hastaneye yatırmak istemediklerini de belirtti.

'Herkese teşekkür ederim'

Rol aldığı 2008 yapımı James Bond filmi Quantum of Solace ile kariyerinde yükselişe geçen Kurylenko "Bana iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ederim, nezaketinizm altında ezildim. Corona virüs ile ilgili olarak bana en çok yöneltilen soruları yanıtlamak istiyorum. Corona virüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Ateşler içinde yanıyordum. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" dedi.

'Ambulans çağırmam söylendi'

Evinde izolasyonda olduğunu belirten oyuncu, önce "Neden hastanede değilim?" diye başladı ve bu kısmı şöyle anlattı: "Çünkü hastaneler sadece yaşam mücadelesi veren hastaları kabul ediyor, eğer doğru anladıysam. Eğer daha da kötüleşirsem ambulans çağırmam söylendi bana" diye yazdı.



Ateşim 39 dereceye çıktı

Kurylenko, ateşi 39 dereceye çıktıktan sonra çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede test yapıldığını belirtti. Oyuncu, boğazından alınan sürüntü örneğiyle test yapıldığını anlattı.



Kurylenko, corona virüsü nereden kaptığına yönelik soruya da "Bilmek mümkün değil. Her yer olabilir. Taksinin kapı kolkunu tutmuş olabilirim, oradan kapmış olabilirim" diye yanıt verdi.



Oyuncu, ateşinin bir hafta boyunca 38 derece olduğunu, zaman zaman 38.5'a çıktığını belirterek "Bugün düştü" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Olga Kurylenko, Koronavirüs, James Bond, Instagram, Magazin

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