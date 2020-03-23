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Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı

Koronavirüse yakalandıktan sonra karantinadayken, kendisiyle birlikte kalmak isteyen eşinde de corona virüs tespit edilen Idris Elba, son günlerde yaşadıklarını anlattı

23.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:24

Geçen hafta corona virüse yakalandığını ifade eden Idris Elba'dan sonra dün eşinin de test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilmişti. 29 yaşındaki Sabrina Dhowre-Elba, Idris Elba'nın testi pozitif çıktıktan sonra karantinada onunla birlikte kalmaya devam etmiş, genç kadının göz göre göre eşinden virüsü kapması tartışma konusu olmuştu.



"KARANTİNA İLİŞKİ SINAVI..."

47 yaşındaki aktör Idris Elba, bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sorulara yanıt verdi. Idris Elba, her ikisinin de corona virüse yakalandığını açıkladıktan sonra karısı Sabrina Dhowre-Elba ile karantinaya girmenin ilişkilerini test etme fırsatı verdiğini itiraf etti.



"KAVGA ETTİK"

Karantinanın 13'üncü gününde olan Idris Elba, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtlarken, "Şimdiye kadar iyi hissediyorum. Mesele ruh sağlığını korumak. Zihnimi temiz tutmaya çalışıyorum. Huzurluyuz" ifadesini kullandı.

Elba ayrıca, "Dün bir kez kavga ettik. Ben başka odaya gitmek zorunda kaldım. Karantina, ilişkinizin ve insanlığınızın bir sınavı" diye konuştu.



"CORONA BANA KENDİMİ DAHA İYİ HİSSETTİRDİ"

Idris Elba, "Corona bir ölüm tehdidi olarak görüldü. Herkes, 'Aman Tanrım öleceğim' diye düşündü. Ama Covid-19, sadece bir corona türü olduğunu ve bunun bana daha iyi hissettirdiğini anlamama yardımcı oldu" dedi.



"ŞANSLIYIM"

"Hiçbir belirti taşımadığım için şanslıyım" diyen ünlü oyuncu, "Pek çok insan bu kısmı anlamıyor. Ama insanların öldüğü gerçeğini küçümsemiyorum" şeklinde konuştu.



"PİŞMAN DEĞİLİM"

Başlangıçta virüse yakalanmayan Sabrina Dhowre-Elba ise karantinası sırasında eşinden ayrı kalmayı reddetmiş ve ardından corona virüs testi pozitif çıkmıştı.

ABD'li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e konuşan ve "Onunla birikte olmak istedim" diyen Sabrina Dhowre-Elba, kararından dolayı pişman olmadığını söyleyerek, Idris Elba'ya bakması için 'bir eş içgüdüsü' hissettiğini öne sürmüştü.

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı

Kaynak: Snob Magazin

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Yeni tip koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı
Etiketler : Koronavirüs, Idris Elba, Karantina, Magazin

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