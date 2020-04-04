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Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncudan yeni açıklama!

Mucize Doktor'da Defne karakterine hayat veren Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı. 20 gündür bronşit ve alerji nedeniyle tedavi gören oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Evinde kendisini karantinaya alan güzel oyuncu, yeni açıklamalarda bulundu

04.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:32
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncudan yeni açıklama!

'Çocuk', ' Mucize Doktor' ve 'Erkenci Kuş' gibi dizilerde rol alan oyuncu Cansın Çekili, dünyayı saran koronavirüse yakalanmıştı.

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Hastalık o kadar zor ve yorucu ki" demişti. Bu haberle sevenlerini ve yakınlarını üzen güzel oyuncudan yeni haber geldi.

'KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'

Çekili, "Sağlık çalışanlarının himayesinde evime dönerek ilaç tedavisine başladım" diye konuştu.

Evdeki odasında kendisini karantinaya aldığını belirten oyuncu, "Sağlık ekibi her gün arayıp bilgi alıyor. Annem ve kardeşim yanıma geldi. İzolasyon çok önemli ve odamda kendimi karantinaya aldım.

İlaç tedavim bitince yeniden test yapılacak. Şimdilik günü belli değil. Ama kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Cansın Çekili, Mucize, Magazin
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