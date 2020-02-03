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Koronavirüse yakalanan yaşlı çiftin vedalaştığı anlar yürek dağladı

Çin'in Wuhan kentinde koronavirüse yakalanan yaşlı çiftin hastanede birbirleriyle vedalaştığı anlar izleyenleri derinden etkiledi. Görüntü kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

03.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:58

salgınının yaşandığı Çin'in kentinde hastanede kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde ölümcül salgının bulaştığı öğrenilen yaşlı çiftin birbirlerine veda ettiği anlar yer alıyor.

TÜM DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

Japonya'da 20, Tayland'da 19, Singapur'da 18, Güney Kore'de 15, Avustralya'da 12, Almanya'da 10, ABD'de 9, Malezya 8, Fransa ve Vietnam'da 6'şar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5, Kanada'da 4, İngiltere, Rusya, İtalya, Hindistan veinler'de 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya, İspanya, İsveç'te birer kişide koronavirüs tespit edildi. Bu arada koronavirüsten Çin dışında ilk can kaybı Filipinler'de kayda geçti. Dünya genelinde toplam koronavirüs vakası ise 17 bin 386 oldu.

CAN KAYBI SARS'I GEÇTİ

Ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronaviris salgınında can kaybı sayısı Çin'de 2002-2003 yıllarında şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) neden olduğu ölü sayısını geçti. SARS virüsünün ölüm oranı yüzde 10 civarında seyrederken, koronavirüste ölüm oranı yüzde 2 civarında değerlendiriliyor. Çin'de Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 2002-2003 yıllarında SARS'dan dolayı 349 kişi yaşamını yitirmişti.

Koronavirüse yakalanan yaşlı çiftin vedalaştığı anlar yürek dağladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (2)
MIŞO:Nerde pislik varsa bunlar yiyor domuz eti yiyorlar pislik bunlar rezil
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ADINIZI YAZIN:yaa içler acısıda onlarda her gördüğünü yemesin temiz ürünler yesin herşeyi yiyorlar kendileri etti kednileri buldu onları pisliği bizede bulasştı
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Dünya

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