Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı

Van'ın Erciş ilçesindeki evinin bahçesinde odun kırarken aniden rahatsızlanan Şahabettin Demir (39), yüksek ateş ve şiddetli ağrı şikayetleri sebebiyle hastaneye gitti. Kendisinin koronavirüs olduğunu zannederek büyük korku yaşayan Demir, zehirli bir böcek tarafından ısırılmış olduğunu öğrendi. Eve gittiğinde ise fenalaştığı yerde bir akrep gördüğünü söyledi.

ATEŞ VE AĞRI ŞİKAYETİ BAŞLADI

İlçenin Kışla Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şahabettin Demir, önceki gün evinin bahçesinde odun keserken aniden rahatsızlandı. Ateşi yükselen ve ayağında şiddetli bir ağrı hisseden Demir, koronavirüs salgını nedeniyle endişelenip yakınlarına haber verdi.

ZEHİRLİ BÖCEĞİN ISIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Demir'in muayenesinde koronavirüs belirtilerine rastlanmadı. Doktorlar Demir'e, ayak bileğindeki şişlik ve kızarıklıktan yola çıkarak, kendisini zehirli bir böceğin ısırdığını söyledi.

''KORONAVİRÜS OLMADIĞIM İÇİN MUTLUYUM''

Doktorun yazdığı ilaçları alıp, evine dönen Demir, ailesiyle birlikte çalıştığı yerde yaptıkları aramalarda akrebe rastladı. Şahabettin Demir, koronavirüs nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, "Bahçede çalışırken aniden ateşim yükseldi ve titremeye başladım. Koronavirüsten dolayı da büyük endişe duydum. Ancak doktorlar, bunun bir böcek sokmasından kaynaklanmış olabileceğini söyleyince sevindim. Şimdi ilaçlarımı alıyorum ve kendimi iyi hissediyorum, koronavirüs olmadığım için de çok mutluyum." dedi.

Kaynak: DHA